Военэксперт заявил о приближении полного освобождения Донбасса Военэксперт Дандыкин: подготовка к полному освобождению Донбасса уже началась

Подготовка к решающим сражениям за полный контроль над территорией Донбасса уже началась, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Капитан первого ранга запаса отметил, что освобождение населенного пункта Карповка в ДНР стало очередным шагом в продвижении российских войск.

По оценке эксперта, впереди освобождение еще десятков или даже сотен малых населенных пунктов по мере развития наступления. Он подчеркнул, что текущая ситуация на фронте характеризуется планомерным давлением на позиции противника.

Сейчас, можно сказать, началась прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса, прежде всего Славянско-Краматорской агломерации, — констатировал Дандыкин.

Эксперт также указал на ослабление оборонительных способностей ВСУ из-за переброски резервов на Сумское и Запорожское направления. По его словам, у украинской стороны не хватает ресурсов для эффективного сопротивления, из-за чего противник смещает акцент на использование беспилотников для ударов по приграничью и вглубь российских территорий.

Ранее замкомандира по боевой подготовке 8-й разведывательно-штурмовой бригады (РШБр) ДК ВС Южной группировки войск с позывным Шали рассказал, что среди пленных штурмовиков ВСУ встречаются «недобойцы», отправленные на линию соприкосновения за употребление алкоголя. Он уточнил, что украинские военные провели в окопах два месяца.