Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 19:22

Военэксперт заявил о приближении полного освобождения Донбасса

Военэксперт Дандыкин: подготовка к полному освобождению Донбасса уже началась

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Подготовка к решающим сражениям за полный контроль над территорией Донбасса уже началась, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Капитан первого ранга запаса отметил, что освобождение населенного пункта Карповка в ДНР стало очередным шагом в продвижении российских войск.

По оценке эксперта, впереди освобождение еще десятков или даже сотен малых населенных пунктов по мере развития наступления. Он подчеркнул, что текущая ситуация на фронте характеризуется планомерным давлением на позиции противника.

Сейчас, можно сказать, началась прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса, прежде всего Славянско-Краматорской агломерации, — констатировал Дандыкин.

Эксперт также указал на ослабление оборонительных способностей ВСУ из-за переброски резервов на Сумское и Запорожское направления. По его словам, у украинской стороны не хватает ресурсов для эффективного сопротивления, из-за чего противник смещает акцент на использование беспилотников для ударов по приграничью и вглубь российских территорий.

Ранее замкомандира по боевой подготовке 8-й разведывательно-штурмовой бригады (РШБр) ДК ВС Южной группировки войск с позывным Шали рассказал, что среди пленных штурмовиков ВСУ встречаются «недобойцы», отправленные на линию соприкосновения за употребление алкоголя. Он уточнил, что украинские военные провели в окопах два месяца.

Василий Дандыкин
ВС РФ
Украина
Донбасс
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров пообещал Китаю отчет о смертельной трагедии на Байкале
Похищение на Бали: что сделали с главарем мошеннических кол-центров СБУ
Трамп сделал неожиданный шаг после вердикта Верховного суда
«Камикадзе» ВСУ в Удмуртии, связь Зеленского с P. Diddy: что будет дальше
«Советский пропагандист»: Кустурица назвал имя лучшего режиссера в мире
Крупный пожар произошел в здании трикотажной фабрики на Урале
Тела пяти человек нашли в сгоревшем гараже
Появились кадры пожара в московской пятиэтажке
Орбан назвал виновников затягивания украинского кризиса
Климатолог дал прогноз весеннего паводка в России
«Хочу видеть страдания»: Кустурица призвал не смягчать военные фильмы
«Наполеон и Гитлер пытались»: планы Каллас рассмешили Орбана
Как получать пенсию выше 1 млн рублей? Кем нужно работать
Россиянина арестовали за оказание первой помощи мужчине с передозировкой
Военэксперт заявил о приближении полного освобождения Донбасса
Детей мигрантов могут заставить выезжать из России в 18 лет
Названо число спортсменов, которые погибли за время зимних Олимпийских игр
«Царствовать и всем владеть»: Губерниев восхитился норвежцами на Олимпиаде
Валуев рассказал, как его жена помогает участникам СВО
Как отмечают Масленицу в регионах России: атмосферные кадры со всей страны
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.