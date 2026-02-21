Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 16:35

Военный Шали назвал «нетрезвыми недобойцами» плененных штурмовиков ВСУ

Среди пленненых штурмовиков ВСУ встречаются «недобойцы», отправленные на линию соприкосновения за употребление алкоголя, рассказал ИС «Вести» замкомандира по боевой подготовке 8-й разведывательно-штурмовой бригады (РШБр) ДК ВС Южной группировки войск с позывным Шали. Он уточнил, что украинские военные провели в окопах два месяца.

(Военные ВСУ — NEWS.ru) проявили себя как неблагонадежные. Употребляли алкоголь, и их выгнали на линию боевого соприкосновения. Это, по сути, не штурмовики — у противника голод личного состава, пехоты, и они собирают вот таких недобойцов, — отметил Шали.

Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что спецназ «Ахмат» ликвидировал группу латиноамериканских наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. По его словам, столкновение произошло в январе, операцию провел отряд под командованием бойца с позывным Аид.

До этого стало известно, что российским штурмовикам благодаря проявленной в критической ситуации находчивости удалось захватить в плен двух военнослужащих ВСУ в Днепропетровской области. Как рассказал пулеметчик с позывным Мина, бойцы ВС РФ заставили противника поверить, что он окружен.

ВСУ
Россия
пленные
штурмовики
