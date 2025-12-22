«Герани» и «Искандеры» ВС РФ разносят Одессу: удары по Украине 22 декабря

ВС России провели новую серию ударов по стратегическим объектам в Одессе. Что известно, куда попали 22 декабря, за что «наказывают» Одессу?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 22 декабря

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 22 декабря по целям на Украине было запущено 86 ударных БПЛА, большинство из них типа «Герань-2» и «Гербера». Украинская сторона подтверждает попадания 26 ударных БПЛА в 12 районах, а также падение обломков сбитого беспилотника в одном районе.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Куда попали в Одессе 22 декабря, что с переправой

В своем отчете Воздушные силы ВСУ не упоминают ракетный удар по Одесской области вечером 21 декабря (около 17:52). Telegram-канал «Герань цветущая» сообщил, что баллистическая ракета «Искандер-М» с кассетной боевой частью ударила по порту Ильичевска (украинское название — Черноморск).

По данным Telegram-канала LOSTARMOUR, основная воздушная атака на Одесскую область началась около полуночи и не прекращалась до шести утра. Были поражены цели в районе села Визирка, порта Южный (Пивденный), в окрестностях Одессы и Белгорода-Днестровского (Аккермана).

В Одессе в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава ОВА Сергей Лысак. На месте удара начался мощный пожар, один из районов остался без электричества. По предварительным данным, удар был нанесен в районе поселка Котовского (Поскот).

Telegram-канал «Хроники Гераней» отмечает, что в результате удара был обесточен Белгород-Днестровский.

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что ВС РФ нарастили интенсивность ударов по портам Одесской области из-за пиратства, которым занимаются ВСУ и СБУ. При самом радикальном сценарии Украина будет отрезана от моря.

«Враг усилил свою пиратскую деятельность на Черном море. Это происходит не только там, а даже доходит до Средиземного моря. Как говорил наш президент, может быть вариант по самому жесткому сценарию — это отрезание Украины от моря. Уже наносятся удары по портам, от Измаила и дальше, по мостам. Одна часть Одесской области отрезана от границы с Молдавией и Румынией. И это все происходит каждый день. Результаты есть. Задача поставлена, и она решается», ― объяснил Дандыкин.

За провалы в работе ПВО в Одессе и Николаеве в Киеве решили снять с поста командующего воздушным командованием «Юг» генерала Дмитрия Карпенко. Имя нового командующего не называлось.

«[Карпенко] сливают политики, чтобы прикрыть ставленников офиса президента (глав ОВА)», — отметил Telegram-канал «Герань: Черный ящик».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие еще цели уничтожили на Украине в ночь на 22 декабря

LOSTARMOUR также сообщает об ударах «Гераней» в Павлограде и Васильковке (Днепропетровская область), где, предположительно, целью стала ж/д инфраструктура. Также был нанесен удар по позициям ВСУ в Славянске (неподконтрольная России часть ДНР).

Около 03:55 две «Герани» атаковали цель в центре Кривого Рога. «Хроники Гераней» указали пораженную цель: ей оказался «криворожский Белый дом» — здание исполкома горсовета.

Ночью украинские СМИ сообщили, что в районе города Коростеня (Житомирская область) с рельсов сошел грузовой состав. Позже стало известно, что он был поражен ударом «Герани» на переезде Коростень — Чоповичи.

Какого рода грузы перевозил состав, не сообщается.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 21 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Теракт на юге Москвы 22 декабря: что известно об убийстве генерала ВС РФ

Атака ВСУ на Тамань 22 декабря: удар по трубопроводу, пожар, сколько жертв