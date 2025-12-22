Атака ВСУ на Тамань 22 декабря: удар по трубопроводу, пожар, сколько жертв

Трубопровод морского порта Тамань поврежден после атаки ВСУ в Краснодарском крае. Сколько жертв после ударов 22 декабря, какие разрушения, что известно о последствиях удара по инфраструктуре?

Сколько БПЛА атаковали Кубань 22 декабря, были ли БЭКи

В 21:45 мониторинговые Telegram-каналы объявили красный уровень угрозы по БПЛА в Тамани и близлежащих населенных пунктах.

По данным Минобороны РФ, ночью (с 23:30 до 07:00) над Кубанью и Черным морем были перехвачены пять БПЛА самолетного типа. Основная атака БПЛА пришлась на период с 20:00 до 23:30 — в это время были перехвачены 35 беспилотников.

Об атаках безэкипажных катеров (БЭК) противника Минобороны РФ не сообщает. Крымский мост ночью не закрывали. Затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра на мосту нет.

Что известно об ударе по Тамани 22 декабря, где разрушения

Ночью оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке на портовую инфраструктуру и крупном пожаре.

«В поселке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна. На причалах повреждения привели к возгораниям площадью от 1000 до 1500 кв. м. В настоящий момент идет активное тушение пожаров. На месте работают оперативные и специальные службы», — объявили в оперштабе.

По данным оперштаба, обломки сбитого БПЛА повредили магистральный трубопровод. Площадь пожара на терминале составила более 100 кв. м.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ночью провел заседание оперштаба после атаки БПЛА на Темрюкский район. Сообщается, что в нем приняли участие профильные службы и ведомства, вице-губернаторы, а также собственник пострадавшего портового комплекса Мишель Литвак.

Литвак — крупный бельгийский бизнесмен, родившийся в Ленинграде. Он женат на российской актрисе Светлане Меткиной, которая снимается в фильмах, продюсируемых киностудией мужа. Его компания ОТЭКО называет себя крупнейшим инвестором в портовую инфраструктуру на юге России; она управляет двумя морскими терминалами (навалочным и нефтеналивным) в порту Тамань и является системообразующей для Темрюкского района.

Атака на трубопровод в Тамани стала очередным ударом ВСУ по инфраструктуре Кубани. Ранее, 18 декабря, БПЛА атаковали танкеры в порту Батайска, а до этого 5 декабря после атаки вспыхнул крупный пожар в порту Темрюка.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько жертв после атаки БПЛА на Тамань

Оперштаб подтвердил, что погибших и пострадавших после атаки ВСУ 22 декабря не было.

«Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет», — сообщили в оперштабе Кубани.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

