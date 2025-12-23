В порту Тамань потушили возгорание после удара БПЛА

Пожарные полностью потушили возникшее после атак БПЛА возгорание на подводящем мазутном трубопроводе в порту Тамань, сообщили в оперативном штабе Кубани. Работы координировал замглавы региона Дмитрий Маслов.

По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 09:15 оперативные службы полностью потушили подводящий трубопровод с мазутом. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева работы по ликвидации последствий атаки БПЛА координировал заместитель главы региона Дмитрий Маслов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в поселке Волна повреждения получили два причала и два судна. Началось возгорание площадью до 1–1,5 тыс. квадратных метров. В результате атаки беспилотника в поселке Волна также был поврежден трубопровод на одном из терминалов.

По данным оперштаба, это привело к возгоранию. Площадь пожара на терминале составила 100 квадратных метров. Позже сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел экстренное заседание оперативного штаба.