В порту Тамань потушено возгорание на танкере после атаки ВСУ

В порту Тамань потушен пожар на танкере и причале, который возник после атаки беспилотников ВСУ, сообщила администрация Краснодарского края. Площадь возгорания на подводящем трубопроводе с мазутом сократилась до 1,5 тыс. кв. м.

В результате атаки БПЛА в порту Тамань получили повреждения два пирса, один из подводящих трубопроводов и два танкера, на одном из них произошло возгорание, которое уже ликвидировали, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в поселке Волна повреждения получили два причала и два судна. Началось возгорание площадью до 1–1,5 тыс. квадратных метров.

В результате атаки беспилотника в поселке Волна также был поврежден трубопровод на одном из терминалов. По данным оперштаба, это привело к возгоранию. Площадь пожара на терминале составила 100 квадратных метров.

Позже сообщалось, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пригласил миллиардера и бизнесмена Мишеля Литвака на экстренное заседание оперативного штаба. Литваку принадлежит портовый комплекс в поселке Волна, который пострадал в результате ночной атаки беспилотников.