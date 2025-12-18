Конец «крестопаду»? Как герб России защищают от «халялизации»

Госдума законодательно защитила герб России от «крестопада». Что это такое, в чем его опасность, кто говорит, что России угрожает «халялизация»?

Что за «закон о крестах» приняли в Госдуме

18 декабря Госдума РФ во втором и третьем чтении приняла законопроект, который официально закрепляет вид государственного герба России: герб РФ обязан иметь в своем составе равноконечные кресты с расширяющимися концами над тремя коронами и державой.

Три короны появились на гербе России не позднее XVI века; исторически они означали три завоеванных царства — Казанское, Астраханское и Сибирское. В современном гербе Российской Федерации короны символизируют единство всей страны и ее регионов, а также трех ветвей власти. Прямые лапчатые кресты символизируют власть и православную веру как историческую основу духовной жизни в России.

Законопроект был внесен группой депутатов от «Единой России» во главе со спикером Вячеславом Володиным. Госдума одобрила его в первом чтении 9 декабря. Ранее в федеральном законе № 2-ФКЗ не было упоминания крестов, хотя они присутствуют на всех изображениях. Теперь их включение в герб является обязательным.

В «Единой России» подчеркнули: поводом для законопроекта стала дискуссия вокруг «крестопада» — удаления или замены крестов и иных религиозных символов с изображений культовых зданий в СМИ, рекламе и сувенирной продукции.

В 2025 году эта дискуссия обострилась: 20 мая пользователи Сети обратили внимание, что на сайте Кремля с герба России исчезли кресты. Христианские символы заменили «гендерно нейтральные ромбики», как выразился волонтер и публицист Алексей Живов. Вечером 21 мая кресты вернулись на логотипы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что «у России есть только один герб, и он с крестами». Пропажу крестов с герба на сайте Кремля он назвал «вопросом масштабирования».

Что такое «крестопад», почему вызвал раздражение в России

Дискуссии по поводу «крестопада» идут уже несколько лет: христианская символика исчезала с сувениров, постеров, календарей, бытовых предметов и даже школьных учебников. У многих россиян это вызывало сильное раздражение, известны случаи, когда угрожали производителям «крестопадной» продукции. Аналогичные явления наблюдались и в других странах — например, кресты с церквей «исчезли» в буклетах к летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев тогда заявил NEWS.ru, что «крестопад» лишает страну идентичности и «превращает Россию в кишлак».

За неделю до «пропажи» крестов с герба России на сайте Кремля военный блогер Кирилл Федоров обратил внимание на видео с награждения сына главы Чечни Адама Кадырова. С герба России на трибуне также пропали кресты.

«Кто подставил Адама Кадырова? Кто посмел и кто понесет ответственность за то, что на официальном мероприятии искажен государственный символ? Получается, подставили „девочки-дизайнеры“? Наказание будет по строгости закона?» — задал вопрос Федоров.

Как оказалось, на тот момент кресты на гербе не были предусмотрены законом о государственной символике РФ. В ЛДПР потребовали наказывать за публичное распространение изображений православных храмов, а также других культовых сооружений без характерных религиозных символов.

О «крестопаде» отрицательно высказался и патриарх Московский и всея Руси Кирилл: он обратил внимание, что кресты исчезли с обновленного дизайна купюр номиналом в 500 и 1000 рублей.

«Какого рода идеологией вооружаются люди, для которых изображение святынь русского православного народа является нежелательным? Мы не можем и не должны прятать нашу веру», — подчеркнул патриарх.

Законопроект о запрете «крестопада» приняли к середине июля. Штрафы за это достигают 300 тыс. рублей.

Что такое «халялизация» и установка на «крестопад»

Ряд блогеров и публицистов связали распространение «крестопада» в России с усилением позиций ислама.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов заявил, что «крестопад» является частью «халялизации» России — доктрины, которая, по его мнению, продвигается «мощными лоббистами». По словам Кабанова, некий человек, «который реально серьезно влияет на формирование политических процессов в России», якобы объяснил ему, что национальная идея РФ должна измениться так, чтобы признать, что «Россия вышла из исламского мира» и «русских нет как нации».

«Становится ясно, почему государство не может дать отпор распространяющемуся по стране радикальному исламизму, закрывает глаза на никабы на улицах, хиджабы в школах и политические акции в виде намазов, а также продвигает повсеместную халялизацию всего и вся. Вот, оказывается, откуда пошла тенденция или, как ее называют, креативная установка на „крестопад“. Отсюда же исходит и раскачка темы о якобы росте страшного русского национализма как угрозы для нашей страны», — утверждает член СПЧ.

Кабанов не рассказал, с кем он беседовал о «халялизации» России.

При этом ситуация в России в области межнациональных отношений стабильна и контролируема, заявил замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов на заседании президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям.

