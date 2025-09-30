Центробанк создает новые купюры для России: что поменяют, символы, города

Банк России в ближайшие годы планирует обновить дизайн нескольких купюр в России. Какими будут новые банкноты, что изменится, какие появятся новые символы и города, появится ли купюра в 10 000 рублей?

Дизайн каких купюр изменится в России

В ближайшие годы Банк России намерен выпустить новые купюры номиналом 10 и 50 рублей, рассказал заместитель председателя Центробанка Сергей Белов.

«Банкноты в 10 и 50 рублей мы также будем обновлять. Единственное, что у нас немного сдвигаются сроки, потому что изменилась сама процедура выбора символов. Сейчас мы ориентируемся на 2027 год с банкнотой в 50 рублей, и в 2028-м рассчитываем выпустить 10 рублей», — рассказал банкир.

Кроме того, в ближайшее время будет выбран новый дизайн купюр в 500 рублей и 1000 рублей. Они будут посвящены Северо-Кавказскому федеральному округу и теплоходу «Метеор».

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина объяснила СМИ, что новые купюры выпускаются по разным причинам, прежде всего из-за ветхости и новых требований по защите.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что будет на новой купюре в 500 рублей

Белов подчеркнул, что новые банкноты номиналом 500 рублей сохранят традиционную сиренево-фиолетовую гамму, которая появилась в 1997 году. С тех пор «пятихатки» пережили уже три обновления — так, в 2010 году ей заменили изображение на оборотной стороне.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что онлайн-голосование по выбору символов для новой купюры в 500 рублей начнется 1 октября в 10:00 по Москве. Дизайн новых банкнот посвящен Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру Пятигорску. Старая 500-рублевка была посвящена Архангельску.

«Эксперты предварительно отобрали шесть символов Пятигорска и 16 символов из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа», — рассказала Набиуллина в онлайн-трансляции ЦБ.

Особое внимание уделено символам Пятигорска. В число вариантов попали:

Академическая галерея — историческое здание в итальянском стиле на кислосерном источнике, объект культурного наследия России федерального значения.

Беседка Эолова арфа — круглая ротонда на горе Машук, также памятник федерального значения, популярное место у местных и туристов.

Гора Бештау — пятиглавая гора, возвышающаяся над Пятигорском, на которой расположен восстановленный в 2001 году Успенский Второафонский мужской монастырь.

Гора Машук — гора, на которой состоялась роковая дуэль русского поэта Михаила Лермонтова; там же находится пятигорский Провал — природный колодец-пещера с подземным озером; памятник природы.

Лермонтовская галерея — концертно-выставочная галерея с оригинальным дизайном, объект культурного наследия регионального значения.

Скульптурное изображение орла, терзающего змею, на горе Горячей — памятник, созданный по эскизу художника Ивана Крылова и символизирующий победу здоровья и силы (которые дают кавказские курорты и минеральные воды) над болезнями и смертью.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какой будет новая купюра в 1000 рублей

Набиуллина рассказала, что Совет директоров Банка России одобрил концепцию дизайна новой банкноты номиналом 1000 рублей. Выпуск новых купюр запланирован на ближайшие несколько лет. На банкноте будет изображен теплоход «Метеор».

Сейчас художники Банка России и специалисты АО «Гознак» активно разрабатывают эскизный проект на основе утвержденной концепции. В ЦБ подчеркнули, что были учтены пожелания и предпочтения, высказанные гражданами страны.

«Полным ходом идет подготовка к презентации банкноты, и мы очень стараемся, чтобы ее приятно было держать в руках», — добавила Набиуллина.

Появится ли в России купюра в 10 000 рублей

Директор Центра исследования социальной экономики доктор экономических наук Алексей Зубец заявил СМИ, что из-за высокой инфляции в России может появиться купюра номиналом в 10 000 рублей.

«За последние несколько лет у нас суммарно накопилось двукратное увеличение цен, появление такой купюры оправдано уже сейчас. Повышение налоговой нагрузки, в том числе оплата коммунальных услуг, и контроль над платежами толкают людей и бизнес на уход в тень, начнется спрос на бумажные деньги, в том числе на крупные», — отметил Зубец.

ЦБ увидит рост спроса на наличные и может ввести в оборот такую купюру, считает экономист.

«Население страны к этому шагу отнесется положительно, крупные купюры в данной ситуации — это нужная вещь», — добавил Зубец.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил «Газете.ru», что в России не появится купюра номиналом 10 000 рублей.

«Недалек тот день, когда цифровой рубль вытеснит с розничного рынка разжиревшие на процентах банки. А пока нельзя облегчать теневые расчеты недобросовестных коммерсантов. Пусть они со своими мешками налички будут лучше видны в прицелы налоговых инспекторов. И не стоит посылать рынку проинфляционные сигналы», — объявил Наумов.

