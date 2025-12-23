У Долиной на фоне скандала возникли трудности с продажей билетов на сольник

Предстоящий сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной, запланированный на 24 декабря в Москве, не пользуется ажиотажным спросом, обратил внимание ТАСС. За сутки до начала мероприятия в зале занято чуть больше половины мест.

Концертная площадка, вмещающая 92 зрителя, к моменту проверки располагала 45 свободными местами. В свою очередь представители площадки в беседе с агентством заявили, что интерес к выступлению певицы определенно присутствует.

Ранее адвокат Сергей Жорин сообщил, что Долина сможет подать в суд иск о защите чести и достоинства из-за словосочетания «схема Долиной». Он уточнил, что установить так называемого нулевого пациента, который первым произнес фразу, будет крайне сложно, потому что выражение уже стало народным.

До этого адвокат Нина Еременко допустила, что Мосгорсуд может снова встать на сторону Долиной по делу о квартире, собственницей которой Верховный суд России признал покупательницу Полину Лурье. Юрист обратила внимание на назначение повторной психолого-психиатрической экспертизы, подтвердившей, что продавец находилась в состоянии стресса, страха и заблуждения.