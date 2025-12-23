Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 19:07

У Долиной на фоне скандала возникли трудности с продажей билетов на сольник

За сутки до концерта Долиной в Москве продали чуть больше половины билетов

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Предстоящий сольный концерт народной артистки России Ларисы Долиной, запланированный на 24 декабря в Москве, не пользуется ажиотажным спросом, обратил внимание ТАСС. За сутки до начала мероприятия в зале занято чуть больше половины мест.

Концертная площадка, вмещающая 92 зрителя, к моменту проверки располагала 45 свободными местами. В свою очередь представители площадки в беседе с агентством заявили, что интерес к выступлению певицы определенно присутствует.

Ранее адвокат Сергей Жорин сообщил, что Долина сможет подать в суд иск о защите чести и достоинства из-за словосочетания «схема Долиной». Он уточнил, что установить так называемого нулевого пациента, который первым произнес фразу, будет крайне сложно, потому что выражение уже стало народным.

До этого адвокат Нина Еременко допустила, что Мосгорсуд может снова встать на сторону Долиной по делу о квартире, собственницей которой Верховный суд России признал покупательницу Полину Лурье. Юрист обратила внимание на назначение повторной психолого-психиатрической экспертизы, подтвердившей, что продавец находилась в состоянии стресса, страха и заблуждения.

Лариса Долина
концерты
билеты
квартиры
недвижимость
Москва
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Натовский самолет заметили у границ России в Баренцевом море
«Не враг»: В США рассекретили тайные детали беседы Буша-младшего с Путиным
Дуров хочет миллион детей по всему миру? Что известно о его донорстве
Чемпион Европы по биатлону найден мертвым
Россиянин-экстремист отправился в колонию после богослужений
Российские регионы поспорили после жалобы Путину на жизнь «как в XIX веке»
В «Единой России» подвели итоги работы в осеннюю сессию
Венгрия оценила предложение провести саммит России и США в Будапеште
ВСУ угрожает окружение в Гуляйполе: как идет наступление 23 декабря
Последний шанс Долиной, блокировка WhatsApp, ВСУ разорены: что дальше
Китаист Виногродский дал советы россиянам на 2026 год
В Карелии пенсионерка поплатилась рублем за скандал с гимном России
Спустя четыре месяца установлен владелец упавшего в Эстонии бесхозного БПЛА
Зоолог ответил Финляндии на обвинения в адрес российских волков
Telegram планируют заблокировать в России? Что известно, позиция РКН
Бюджет Томской области на 2026 год оказался дефицитным
Стрела крана раздавила рабочего на юго-западе Москвы
Люксовые кроссовки помешали финну въехать в Россию
Российский бизнес призвали не упустить момент для развития
Уют начинается с окна: 10 идей оформления без капитального ремонта
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.