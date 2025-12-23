Долина может подать в суд на автора словосочетания «схема Долиной» Адвокат Жорин: Долина может подать иск о защите чести и достоинства

Певица Лариса Долина сможет подать в суд иск о защите чести и достоинства из-за словосочетания «схема Долиной», сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин. Собеседник уточнил, что установить так называемого нулевого пациента, который первым произнес фразу, будет крайне сложно, потому что выражение уже стало народным.

Но в таком случае ей придется доказать негативный характер выражения «схема Долиной». Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. «Схема Долиной» — это уже устойчивое выражение, которое показывает и рассказывает о процедуре и схеме обмана, — объяснил собеседник.

Жорин отметил, что сначала необходимо провести лингвистическую экспертизу. Это нужно для того, чтобы доказать наличие негативного значения и установить, что так называемая схема существовала еще до квартирного скандала с участием знаменитости.

Ранее адвокат Нина Еременко допустила, что Мосгорсуд может снова встать на сторону Долиной по делу о квартире, собственницей которой Верховный суд России признал покупательницу Полину Лурье. Юрист обратила внимание на назначение повторной психолого-психиатрической экспертизы, подтвердившей, что продавец находилась в состоянии стресса, страха и заблуждения.