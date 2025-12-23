В Москве уволят учителя после избиения ребенка-инвалида

Московская школа уволит учителя за избиение ребенка с инвалидностью, сообщила ТАСС директор учебного заведения Марина Сотникова. Накануне стало известно, что педагог дал пощечину 10-летнему мальчику с инвалидностью и диабетом.

Инцидент произошел 19 декабря. Подобный поступок совершенно недопустим и противоречит этическим и педагогическим нормам. Школа не потерпит насилия в своих стенах. Мы провели встречу с семьей, принесли извинения и начали внутреннее расследование. После его завершения педагог будет уволен, — подчеркнула Сотникова.

Ранее замдиректора по воспитательной работе школы в Калуге уволили за тестирование учеников с вопросами и ответами, которые содержали нецензурную лексику. В Минобразования региона отметили, что такие данные появились в соцсетях и мессенджерах.

До этого профессионального тренера из Рыбинска Ярославской области уволили за то, что он ударил незнакомую девушку ногой в живот. Инцидент произошел в продуктовом магазине. В крупной сети фитнес-залов указали, что руководство клуба не приемлет насилия в любых формах.