Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 19:24

В Москве уволят учителя после избиения ребенка-инвалида

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Московская школа уволит учителя за избиение ребенка с инвалидностью, сообщила ТАСС директор учебного заведения Марина Сотникова. Накануне стало известно, что педагог дал пощечину 10-летнему мальчику с инвалидностью и диабетом.

Инцидент произошел 19 декабря. Подобный поступок совершенно недопустим и противоречит этическим и педагогическим нормам. Школа не потерпит насилия в своих стенах. Мы провели встречу с семьей, принесли извинения и начали внутреннее расследование. После его завершения педагог будет уволен, — подчеркнула Сотникова.

Ранее замдиректора по воспитательной работе школы в Калуге уволили за тестирование учеников с вопросами и ответами, которые содержали нецензурную лексику. В Минобразования региона отметили, что такие данные появились в соцсетях и мессенджерах.

До этого профессионального тренера из Рыбинска Ярославской области уволили за то, что он ударил незнакомую девушку ногой в живот. Инцидент произошел в продуктовом магазине. В крупной сети фитнес-залов указали, что руководство клуба не приемлет насилия в любых формах.

Москва
школы
учителя
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Натовский самолет заметили у границ России в Баренцевом море
«Не враг»: В США рассекретили тайные детали беседы Буша-младшего с Путиным
Дуров хочет миллион детей по всему миру? Что известно о его донорстве
Чемпион Европы по биатлону найден мертвым
Россиянин-экстремист отправился в колонию после богослужений
Российские регионы поспорили после жалобы Путину на жизнь «как в XIX веке»
В «Единой России» подвели итоги работы в осеннюю сессию
Венгрия оценила предложение провести саммит России и США в Будапеште
ВСУ угрожает окружение в Гуляйполе: как идет наступление 23 декабря
Последний шанс Долиной, блокировка WhatsApp, ВСУ разорены: что дальше
Китаист Виногродский дал советы россиянам на 2026 год
В Карелии пенсионерка поплатилась рублем за скандал с гимном России
Спустя четыре месяца установлен владелец упавшего в Эстонии бесхозного БПЛА
Зоолог ответил Финляндии на обвинения в адрес российских волков
Telegram планируют заблокировать в России? Что известно, позиция РКН
Бюджет Томской области на 2026 год оказался дефицитным
Стрела крана раздавила рабочего на юго-западе Москвы
Люксовые кроссовки помешали финну въехать в Россию
Российский бизнес призвали не упустить момент для развития
Уют начинается с окна: 10 идей оформления без капитального ремонта
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.