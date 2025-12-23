Этот суп не дают фотографировать в ресторанах — мы рецепт все равно утащили

Этот сливочный суп с индейкой и запеченным бататом подают в одном из московских гастробаров. Его вкус — мягкий, сливочный, с легкой сладостью и дымком. А главное — все продукты можно найти в супермаркете.

Сливочный суп с индейкой и бататом — как в ресторане

Для приготовления супа как в ресторане вам понадобится (ингредиенты указаны на 3-4 порции):

филе индейки — 350 г;

батат (сладкий картофель) — 1 средний клубень;

порей (только белая часть) — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

кокосовое молоко — 150 мл;

куриный бульон — 700 мл;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

копченая паприка — 0,5 ч. л.;

свежий тимьян — несколько веточек;

тыквенные семечки — для подачи.

Пошаговое приготовление

Пусть вас не пугает, что это ресторанное блюдо. Все куда проще, чем кажется!

Батат очистите, нарежьте кубиками, слегка сбрызните маслом, присыпьте паприкой и запекайте в духовке при 200 °C около 20 минут — до мягкости и легкой корочки. Индейку нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде с маслом до румяности. В глубокой кастрюле обжарьте порей, морковь и чеснок до мягкости. Влейте бульон, добавьте запеченный батат, варите 10 минут. Влейте кокосовое молоко, добавьте индейку и тимьян. Варите еще 5 минут. При желании часть супа можно измельчить блендером для текстуры. Подавайте с обжаренными тыквенными семечками и зеленью.

Почему стоит попробовать

Советуем приготовить этот оригинальный суп дома, потому что:

его вкус оригинальный, но понятный;

изысканный вид при доступных продуктах;

отличный вариант для обеда с гостями;

подходит для тех, кто избегает сливок, — в рецепте кокосовое молоко.

Теперь вы знаете, как приготовить суп как в ресторане в домашних условиях и удивить даже гурманов. Этот суп — не просто еда, а настоящее гастрономическое приключение!