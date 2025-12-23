Этот суп не дают фотографировать в ресторанах — мы рецепт все равно утащили

Этот сливочный суп с индейкой и запеченным бататом подают в одном из московских гастробаров. Его вкус — мягкий, сливочный, с легкой сладостью и дымком. А главное — все продукты можно найти в супермаркете.
Сливочный суп с индейкой и бататом — как в ресторане
Для приготовления супа как в ресторане вам понадобится (ингредиенты указаны на 3-4 порции):
- филе индейки — 350 г;
- батат (сладкий картофель) — 1 средний клубень;
- порей (только белая часть) — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- кокосовое молоко — 150 мл;
- куриный бульон — 700 мл;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- копченая паприка — 0,5 ч. л.;
- свежий тимьян — несколько веточек;
- тыквенные семечки — для подачи.
Пошаговое приготовление
Пусть вас не пугает, что это ресторанное блюдо. Все куда проще, чем кажется!
- Батат очистите, нарежьте кубиками, слегка сбрызните маслом, присыпьте паприкой и запекайте в духовке при 200 °C около 20 минут — до мягкости и легкой корочки.
- Индейку нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде с маслом до румяности.
- В глубокой кастрюле обжарьте порей, морковь и чеснок до мягкости.
- Влейте бульон, добавьте запеченный батат, варите 10 минут.
- Влейте кокосовое молоко, добавьте индейку и тимьян. Варите еще 5 минут.
- При желании часть супа можно измельчить блендером для текстуры.
- Подавайте с обжаренными тыквенными семечками и зеленью.
Почему стоит попробовать
Советуем приготовить этот оригинальный суп дома, потому что:
- его вкус оригинальный, но понятный;
- изысканный вид при доступных продуктах;
- отличный вариант для обеда с гостями;
- подходит для тех, кто избегает сливок, — в рецепте кокосовое молоко.
Теперь вы знаете, как приготовить суп как в ресторане в домашних условиях и удивить даже гурманов. Этот суп — не просто еда, а настоящее гастрономическое приключение!