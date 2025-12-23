Новый год-2026
23 декабря 2025 в 20:47

Этот суп не дают фотографировать в ресторанах — мы рецепт все равно утащили

Этот суп не дают фотографировать в ресторанах, но мы смогли! Этот суп не дают фотографировать в ресторанах, но мы смогли! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот сливочный суп с индейкой и запеченным бататом подают в одном из московских гастробаров. Его вкус — мягкий, сливочный, с легкой сладостью и дымком. А главное — все продукты можно найти в супермаркете.

Сливочный суп с индейкой и бататом — как в ресторане

Для приготовления супа как в ресторане вам понадобится (ингредиенты указаны на 3-4 порции):

  • филе индейки — 350 г;
  • батат (сладкий картофель) — 1 средний клубень;
  • порей (только белая часть) — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • кокосовое молоко — 150 мл;
  • куриный бульон — 700 мл;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • копченая паприка — 0,5 ч. л.;
  • свежий тимьян — несколько веточек;
  • тыквенные семечки — для подачи.

Советуем приготовить этот оригинальный суп дома Советуем приготовить этот оригинальный суп дома Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пошаговое приготовление

Пусть вас не пугает, что это ресторанное блюдо. Все куда проще, чем кажется!

  1. Батат очистите, нарежьте кубиками, слегка сбрызните маслом, присыпьте паприкой и запекайте в духовке при 200 °C около 20 минут — до мягкости и легкой корочки.
  2. Индейку нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде с маслом до румяности.
  3. В глубокой кастрюле обжарьте порей, морковь и чеснок до мягкости.
  4. Влейте бульон, добавьте запеченный батат, варите 10 минут.
  5. Влейте кокосовое молоко, добавьте индейку и тимьян. Варите еще 5 минут.
  6. При желании часть супа можно измельчить блендером для текстуры.
  7. Подавайте с обжаренными тыквенными семечками и зеленью.

Почему стоит попробовать

Советуем приготовить этот оригинальный суп дома, потому что:

  • его вкус оригинальный, но понятный;
  • изысканный вид при доступных продуктах;
  • отличный вариант для обеда с гостями;
  • подходит для тех, кто избегает сливок, — в рецепте кокосовое молоко.

Теперь вы знаете, как приготовить суп как в ресторане в домашних условиях и удивить даже гурманов. Этот суп — не просто еда, а настоящее гастрономическое приключение!

Проверено редакцией
