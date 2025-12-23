Пять колец, синий цвет, антихвост: что нового известно об объекте 3I/ATLAS

Астрофизики получили новые фотографии межзвездного объекта 3I/ATLAS, которые вызвали недоумение у ученых. На кадрах видны пять странных физических структур вокруг кометы-НЛО. Что это такое, чем на самом деле является 3I/ATLAS, какие еще его изменения тревожат исследователей, есть ли угроза Земле — в материале NEWS.ru.

Как изменился межзвездный объект 3I/ATLAS

Новые снимки 3I/ATLAS были опубликованы в соцсети X. Автор канала, который называет себя первым человеком, раскрывшим, что 3I/ATLAS на 100% искусственный, сообщил, что его кома (огромное облако газа и пыли, которое образуется вокруг ядра объекта. — NEWS.ru) состоит из пяти физических структур.

«Пять идеальных пылевых колец, вращающихся на расстоянии 150 тысяч километров вокруг ядра», — говорится в посте.

По словам автора публикации, он никогда раньше не видел у комет отдельных оболочек, это является абсолютным феноменом. Автор поста также заметил, что «это безумие».

Почему вокруг межзвездного объекта 3I/ATLAS появились загадочные кольца

Так называемые пылевые кольца вокруг 3I/ATLAS, которые увидели на снимках некоторые ученые, — это не более чем искажение изображения, поделился мнением в разговоре с NEWS.ru астрофизик Дмитрий Трушин.

«На фото вообще непонятно, комета ли это. Такая неровная форма и точки вокруг могут быть вызваны, например, дрожанием телескопа во время съемки. Иногда получаются такие изображения звезд при некачественной съемке. Кольца вокруг — это артефакт сжатия изображения», — отметил он.

Трушин подчеркнул, что существует множество качественных фотографий 3I/ATLAS, сделанных и любителями астрономии, и крупными обсерваториями, и космическими телескопами. Но ни на одном из них не видно каких-либо точек, колец и прочих физических структур.

С этим мнением согласился исследователь космонавтики, руководитель Союза энтузиастов освоения космического пространства «Советский космос» Максим Цуканов. Он также усомнился в достоверности и качестве снимков.

3I/ATLAS Фото: NASA

Как межзвездный объект 3I/ATLAS изменил цвет

Ранее ученые заметили, что объект 3I/ATLAS изменил цвет: он переместился из красной в синюю часть спектра. Астрофизик из Гарварда Ави Леб отметил, что при естественном развитии событий такой цвет невозможен. Однако Трушин не согласился с этой точкой зрения.

«Комета меняет оттенок, потому что при приближении к Солнцу и нагреве с ее ядра начинают испаряться новые вещества. Вблизи Солнца почти все кометы становятся зеленоватыми из-за свечения диуглерода», — сказал он.

По мнению Трушина, сообщения о приобретенном синем оттенке — это ошибка. Он сказал, что на фотографии с телескопа «Хаббл» комета, возможно, синего цвета. Но дело в том, что ее сняли на камеру UVIS, которая регистрирует одновременно и видимый свет, и ультрафиолет.

«Цвета на таких фото можно назвать искусственными. На них и звезды синего цвета», — уточнил ученый.

Цуканов не согласился с этой точкой зрения. В беседе с NEWS.ru он отметил, что комета может менять цвет и иметь синий оттенок. Это зависит от ее состава и влияния солнечной радиации.

«Это возможно, когда появляется достаточное количество водорода и кислорода», — уточнил Цуканов.

Почему у межзвездного объекта 3I/ATLAS появился антихвост

На снимках также видно, что у 3I/ATLAS два хвоста. Один — дымный, который тянется вверх и вправо. Второй состоит из пылевых частиц, направлен вниз и влево, в сторону Солнца. Его также называют антихвостом. Леб, выдвинувший версию об искусственном происхождении объекта, предположил, что «лучи» сохраняют вектор из-за работы двигателей.

«Хвост и антихвост вовсе не странные. Первый направлен приблизительно от Солнца, как и у других комет. Он образован мелкими частицами, которые выдуваются солнечным ветром от ядра. Антихвост направлен вдоль орбиты, поэтому при наблюдении с Земли визуально кажется, что он направлен к Солнцу», — сказал Трушин.

3I/ATLAS в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

По его словам, антихвост виден не у всех комет. Но в 2024 году у C/2023 A3 он наблюдался очень хорошо.

Количество хвостов у кометы — не показатель аномалии, заявил Цуканов. По его словам, ученые наблюдали двухвостые кометы в средние века.

«Это означает, что газ из комы выбивается в разные стороны по особым рыхлым каналам внутри самой кометы. Поэтому хвосты могут быть разных оттенков, если выделяются разные газы, и располагаются в разных местах», — сказал он.

Почему межзвездный объект 3I/ATLAS изменил траекторию движения

Ранее Леб сообщил, что 3I/ATLAS ускорился и немного изменил траекторию по направлению к Юпитеру. По мнению ученого, этот объект, возможно, разработали для того, чтобы десантировать на эту планету технологические устройства.

Однако, по словам Цуканова, траектория загадочного небесного тела вполне логична.

«Кроме Солнца, самым массивным объектом в Солнечной системе является Юпитер. Он притягивает множество мелких комет, метеоритов, метеоров и является главным щитом Земли от „небесных странников“», — сказал исследователь космонавтики.

Цуканов подчеркнул, что благодаря Юпитеру на Землю не падают крупные метеориты и их осколки.

Трушин добавил, что на траекторию 3I/ATLAS влияет Солнце.

«Пролетая через Солнечную систему, комета никогда не летит по прямой. Из-за притяжения Солнца меняется направление ее движения. Траектория кометы описывается уравнением гиперболы. Так сложилось, что она пройдет относительно близко от Юпитера», — уточнил он.

3I/ATLAS в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Является ли межзвездный объект 3I/ATLAS кораблем пришельцев

3I/ATLAS — это комета, в ее траектории нет никаких странностей, указывающих на то, что это искусственный объект, заявил Трушин. Он также отметил, что большинство гарвардских ученых не разделяют теорию Леба о внеземном происхождении 3I/ATLAS.

«В научной среде подобные теории обычно называют маргинальными. Я не знаю, зачем Леб опубликовал такую странную статью. Возможно, это самопиар», — заявил Трушин.

По его словам, нет никаких доказательств и даже слабых намеков на искусственное происхождение объекта. Движение кометы, уточнил ученый, вполне предсказуемое.

«Ее траектория согласуется с расчетами. Это обычное движение объекта в гравитационном поле Солнца и планет Солнечной системы», — сказал Трушин.

Цуканов также считает, что 3I/ATLAS — это комета, а не корабль пришельцев.

«Комета представляет собой огромный кусок льда, который, подходя к звезде, в нашем случае к Солнцу, начинает таять. Солнечные лучи, отражаясь от капелек воды и попадая на Землю, создают для наблюдателя эффект отбрасываемого хвоста. В зависимости от химического состава воды хвост может иметь разные оттенки — синий или зеленый. Наблюдение за кометами — это древнейшее развлечение человечества на протяжении всей нашей истории», — сказал он.

По словам Цуканова, 3I/ATLAS не может быть метеоритом или астероидом, так как они не тают и не имеют хвоста, в отличие от межзвездного объекта.

3I/ATLAS в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Угрожает ли Земле межзвездный объект 3I/ATLAS

Земле не угрожает ничего, что связано с 3I/ATLAS, сказал Трушин. По его словам, расстояние до этого объекта почти в два раза больше, чем до Солнца.

«Солнце в 500 тысяч раз крупнее, чем эта комета. К тому же оно нагрето до шести тысяч градусов. Солнце угрожает Земле на порядок сильнее», — отметил ученый.

Цуканов также считает, что не происходит ничего аномального, нарушающего законы физики, химии и астрономии. При этом он подчеркнул, что прилетевшая из другой галактики комета — это редкое и очень интересное событие, за которым важно наблюдать.

«Благодаря этому событию многие люди увлеклись астрономией и астрофизикой, стали чаще смотреть на ночное небо. Однако жаль, что поводом стали различные антинаучные вбросы людей, которые не очень хорошо разбираются в астрономии или хотят получить дешевый пиар», — сказал Цуканов.

Читайте также:

«Скорость — 60 км/c»: огромный загадочный объект летит к Земле

«США все скупили наперед»: герой-космонавт о судьбе МКС и пользе пропаганды

«Маску выгодно сжечь МКС»: ученый Эйсмонт о космических авариях и кознях ЕС