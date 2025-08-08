«Скорость — 60 км/c»: огромный загадочный объект летит к Земле

В пределы Солнечной системы вторгся загадочный объект 3I/ATLAS. Ученые предполагают, что это астероид или комета. Но есть и третья версия: к Земле летят пришельцы. Такие гипотезы возникли из-за необычной траектории полета небесного тела, которая проходит мимо Юпитера, Марса и Венеры. Чем на самом деле является загадочный объект из другой системы, когда люди установят контакт с внеземными цивилизациями, NEWS.ru рассказал астрофизик Михаил Лисаков.

«Приносят нам исследовательский материал на блюдечке»

— Михаил Михайлович, что за объект движется к Земле и почему он так странно называется?

— В названии содержится много информации. Буква I — сокращение от английского слова interstellar, что значит «межзвездный». Цифра 3 говорит о том, что это третий подобный объект, обнаруженный нами. ATLAS — название инструмента (сети телескопов. — NEWS.ru), с помощью которого он был открыт.

Консервативная точка зрения, которой придерживаюсь и я, заключается в том, что 3I/ATLAS — это комета. Она не похожа на первый подобный объект — 1I/Oumuamua. Он оказался астероидом, состоящим из камней и металлов. Другой подтвержденный межзвездный объект 2I/Borisov имеет больше общего с 3I/ATLAS. В частности, у них обоих есть кома — облако из пыли и газа, которое окружает ядро и вместе с ним образует «голову» кометы. Мы ее обнаружили при помощи телескопа «Хаббл».

Астрофизик Михаил Лисаков Фото: Личный архив Михаила Лисакова

— Как астрофизики поняли, что это «гость» не из Солнечной системы?

— Сейчас данный объект находится примерно на таком же расстоянии от Земли, как Марс. Его скорость — порядка 60 километров в секунду. При этом орбитальная скорость Марса — около 24 километров в секунду. Если придать Красной планете ту же скорость, она навсегда улетит из нашей системы. Силы солнечного притяжения недостаточно, чтобы удержать его.

Единственное, чем можно объяснить появление объекта с такой скоростью в нашей системе, — отсутствие гравитационной связи с Солнцем. То есть он просто пролетает мимо.

— Зачем нужно изучать подобные объекты?

— Интерес к ним обусловлен тем, что мы уже более или менее изучили Солнечную систему. Мы знаем, какие есть астероиды, планеты и кометы, из чего они состоят, в какой части системы находятся. Такие объекты, как 3I/ATLAS, сформировавшиеся в другой звездной системе, могут дать информацию о том, что происходит вне нашей досягаемости и как устроены другие планетные системы. Они приносят нам исследовательский материал на блюдечке с голубой каемочкой.

Загадочный объект 3I/ATLAS в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Все нашествия злых инопланетян начинаются с США»

— Астрофизик из Гарвардского университета Ави Лёб не исключает, что 3I/ATLAS является космическим аппаратом пришельцев, поскольку обладает некими аномальными характеристиками. Что думаете об этом?

— Лёб известен занимательными высказываниями в этом духе. Если мы можем все объяснить без привлечения инопланетян, то зачем нам это делать? Он говорит, что 3I/ATLAS неслучайно пролетит близко к Венере, Марсу и Юпитеру. На самом деле, не так и близко: сотни миллионов километров до Юпитера и десятки миллионов — до Марса. Если бы инопланетянам хотелось что-нибудь изучить или сделать гравитационный маневр, то нужно было подлетать к планетам гораздо ближе.

Мы продолжаем наблюдать и увеличивать точность измерения орбиты 3I/ATLAS. Мы пока не зафиксировали каких-либо признаков того, что скорость или направление объекта неестественно менялись бы, например, за счет действия двигателя.

— Опасен ли 3I/ATLAS для Земли? Есть риск столкновения?

— Если мы рассматриваем его как естественное космическое тело, опасности никакой нет. Объект не приблизится к нам ближе, чем Марс. Эта комета пролетит от Земли слишком далеко даже для того, чтобы вступить с ней хоть в какое-то заметное гравитационное взаимодействие. Что касается версии о злых инопланетянах, мы знаем по фильмам, что все нашествия начинаются с США. Так что у нас будет время подготовиться. История человечества показывает, что мы можем сами себя уничтожить. На Земле есть все средства для этого.

Момент столкновения 3I/ATLAS с Землей в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Инопланетные цивилизации не успевают обнаружить друг друга»

— Как вы считаете, есть ли внеземная жизнь?

— Думаю, что есть.

— На скольких планетах, по подсчетам ученых, гипотетически могла бы зародиться жизнь?

— Пригодность для жизни обычно определяется тем, что планета должна получать достаточное количество тепла. Примерно столько же, сколько Земля. Это называется обитаемая зона вокруг звезды.

На сегодняшний день мы обнаружили больше 6000 экзопланет (находятся за пределами Солнечной системы. — NEWS.ru). Порядка сотни из них похожи на Землю в том смысле, что у них есть твердая поверхность, они не слишком маленькие. Может, даже не сотня, а ближе к тысяче. Тех планет, которые находятся на правильном расстоянии от своей звезды, меньше — всего несколько десятков. Это примерно 1% от 6000.

— Что вы думаете о парадоксе Ферми — утверждении, что если бы инопланетяне существовали, мы бы их уже встретили?

— Если предположить, что технологически развитые цивилизации живут на протяжении миллиона лет, тогда, даже если их не очень много в галактике, они смогут обнаружить друг друга, потому что пересекутся по времени. Но если время жизни цивилизаций — сотни или тысячи лет, у них слишком мало времени на то, чтобы пересечься друг с другом.

Кремниевый человек в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

— Есть теория, что во Вселенной помимо углеродной формы жизни, в том числе человечества, могут существовать кремниевые. Это возможно?

— Углерод может присоединять к себе множество различных атомов самыми разнообразными способами. Его соединения хороши тем, что они легко изменяются и участвуют в процессах. Кремний тоже может это делать, но проблема заключается в том, что все соединения с ним получаются достаточно стабильными — стекло и песок. Они могут пролежать сотни лет, и с ними ничего не произойдет. По этой причине кремниевые формы жизни невозможны.

Читайте также:

Когда летим на Марс? Какие перспективы у космонавтики РФ, чем заменить МКС

Автомобили в космосе: на чем ездили по Луне, какие машины там появятся

Летим на Луну, а потом на Марс: как Россия и Китай будут осваивать космос

Новый глава Роскосмоса Дмитрий Баканов: кто он такой, досье, биография