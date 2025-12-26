Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 06:13

Комета 3I/ATLAS раскрыла еще одну свою необычную особенность

Астрофизик Леб: на комете 3I/ATLAS обнаружены аномально крупные частицы

3I/ATLAS 3I/ATLAS Фото: NASA/ESA/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Ученые зафиксировали новую особенность у кометы 3I/ATLAS, связанную с размером ее частиц, заявил астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб. Отмечается, что аномалия была зафиксирована на «хвосте» космического объекта.

Строго говоря, 3I/ATLAS отличается аномальным размером частиц, которые доминируют в свечении ее обращенной к Солнцу струи, — говорится в материале.

Ранее у 3I/ATLAS зафиксирован необычный всплеск энергии. Сигнал частотой 25 Гц был обнаружен в резонансах Шумана. Он появился всего за три часа до расчетного момента максимального сближения кометы с Землей.

До этого сообщалось, что уникальная межзвездная комета 3I/ATLAS 19 декабря достигла точки максимального сближения с Землей. Небесное тело прошло на безопасном расстоянии в 269 млн километров. Эксперты предполагают, что комета, вероятно, больше никогда не вернется в пределы Солнечной системы. Ее ключевой особенностью является необычный состав ядра. Вместо водяного льда оно состоит из замороженного углекислого газа, так называемого сухого льда. Активное испарение этого вещества при приближении к Солнцу объясняет и нестандартную траекторию движения кометы.

космос
кометы
наблюдения
аномалии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопсихолог объяснила, почему кошки мяукают по ночам
Беспилотники «Ахмата» и артиллерия стали смертельным дуэтом для ВСУ
Юрист ответил, чем грозит распитие шампанского под бой курантов во дворе
Россиянам рассказали, какие орехи могут быть опасны для организма
Комета 3I/ATLAS раскрыла еще одну свою необычную особенность
«45 минут, чтобы уехать»: раскрыты действия ВСУ в Красноармейске
Глава ЕНП одобрил отправку военных ФРГ на Украину под флагом Европы
Риелтор объяснила, как определить хорошего арендатора
Сон о пожаре в чужом доме: что ждет в реальности?
Охота на арторудия и точные удары по ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 декабря
Названы перспективные направления по России в новогодние праздники
Стало известно, подорожают ли мандарины к Новому году
Менеджер банка на Камчатке похитила у участников СВО миллионы рублей
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 декабря
К чему снится пожар в своем доме: предупреждение или удача?
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в ситуации с США
В ВСУ расследуют потерю командного пункта с ноутбуками в Гуляйполе
Глава Росатома назвал сроки пуска первого блока АЭС в Бангладеш
Юрист объяснил, как работнику добиться выплаты 13-й зарплаты
Вредные советы: врачи развенчали 10 опасных мифов о лечении детей
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.