Комета 3I/ATLAS раскрыла еще одну свою необычную особенность

Ученые зафиксировали новую особенность у кометы 3I/ATLAS, связанную с размером ее частиц, заявил астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб. Отмечается, что аномалия была зафиксирована на «хвосте» космического объекта.

Строго говоря, 3I/ATLAS отличается аномальным размером частиц, которые доминируют в свечении ее обращенной к Солнцу струи, — говорится в материале.

Ранее у 3I/ATLAS зафиксирован необычный всплеск энергии. Сигнал частотой 25 Гц был обнаружен в резонансах Шумана. Он появился всего за три часа до расчетного момента максимального сближения кометы с Землей.

До этого сообщалось, что уникальная межзвездная комета 3I/ATLAS 19 декабря достигла точки максимального сближения с Землей. Небесное тело прошло на безопасном расстоянии в 269 млн километров. Эксперты предполагают, что комета, вероятно, больше никогда не вернется в пределы Солнечной системы. Ее ключевой особенностью является необычный состав ядра. Вместо водяного льда оно состоит из замороженного углекислого газа, так называемого сухого льда. Активное испарение этого вещества при приближении к Солнцу объясняет и нестандартную траекторию движения кометы.