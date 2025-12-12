Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 04:41

Британские ВМС устроили слежку за российской подлодкой

Командование ВМС Британии заявило об отслеживании российской подлодки в Ла-Манше

Фото: mil.ru
Военно-морские силы Великобритании провели трехдневную операцию по наблюдению за российской подводной лодкой в проливе Ла-Манш, сообщила пресс-служба ведомства. Действия осуществлялись совместно с союзниками по НАТО.

Согласно официальному заявлению командования, за подводной лодкой «Краснодар» и сопровождающим ее буксиром «Алтай» велось наблюдение с воздуха и с моря.

Специализированный вертолет Merlin и танкер снабжения Tidesurge следили за российской подводной лодкой «Краснодар» и сопровождающим ее буксиром «Алтай», когда они двигались на запад из Северного моря, через Дуврский пролив и в Ла-Манш, — указано в сообщении.

Экипажи были готовы начать противолодочные операции в случае погружения российской субмарины. Однако подлодка прошла пролив в надводном положении, несмотря на сложные штормовые условия в регионе.

Ранее сообщалось, что Великобритания создает «Атлантический бастион» в ответ на российские подлодки. Новая технология объединит беспилотники, ИИ и флот для контроля Северной Атлантики. В оборонном ведомстве Великобритании пояснили, что поводом для усиления мер стало, в частности, недавнее обнаружение у британских берегов российского разведывательного судна «Янтарь».

