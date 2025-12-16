Турецкие истребители сбили БПЛА у границ страны

Истребители F-16 Турции сбили беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве над Черным морем, сообщили в соцсети X местного Министерства обороны. Ведомство не стало раскрывать подробностей о происхождении или типе сбитого беспилотника.

Над Черным морем был обнаружен воздушный след, приближающийся к нашему воздушному пространству, в соответствии с рутинными процедурами было начато слежение за ним. В целях обеспечения безопасности воздушного пространства нашим самолетам F-16, находящимся под контролем НАТО и национальных властей, была поставлена задача об экстренном реагировании, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в Республике Крым сработали системы противовоздушной обороны. Власти региона напомнили, что любая съемка последствий атак ВСУ и действий ПВО в России запрещена и карается штрафами до 100 тыс. рублей.

Кроме того, локальный режим ЧС ввели в Таганроге, он охватил зону в 45 адресов. Власти продолжают вести восстановительные работы после воздушной атаки ВСУ. По словам главы города Светланы Камбуловой, в результате атаки пострадали 20 многоквартирных домов (451 квартира), а также девять частных владений, четыре социальных объекта и 14 хозсубъектов и промышленных предприятий. Она напомнила, что с 25 ноября в Таганроге работает комиссия по оценке нанесенного ущерба.