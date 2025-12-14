На черноморском побережье России работает ПВО

В Республике Крым работают системы противовоздушной обороны, сообщил в Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков. Он напомнил жителям, что любая съемка последствий атак ВСУ и действий ПВО в России запрещена и карается штрафами до 100 тыс. рублей. Крючков также предупредил население, что одновременно с налетами беспилотников противник не прекращает информационные вбросы.

В Крыму работают системы ПВО. Напоминаем всем про запрет любой видео- и фотосъемки. <…> Враг параллельно с атакой БАЛА делает информационные вбросы, — написал Крючков.

Ранее стало известно, что в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 94 беспилотников ВСУ. Как сообщила пресс-служба Минобороны России, все сбитые дроны были самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников (41) было ликвидировано в Крыму.

До этого сообщалось, что за пять часов российские системы ПВО успешно сбили и нейтрализовали восемь беспилотных летательных аппаратов, которые были замечены над различными территориями России. Как сообщили в Минобороны РФ, три дрона были уничтожены над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью, один — над Брянской областью, еще один — над Курской областью. Последний беспилотник был сбит над акваторией Азовского моря.