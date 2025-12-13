Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 23:52

Силы ПВО предотвратили масштабную атаку около 100 дронов ВСУ

МО: ПВО сбила 94 дрона ВСУ над девятью регионами России

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 94 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России. Все сбитые дроны были самолетного типа.

Наибольшее количество беспилотников (41) было сбито в Крыму. Еще 24 — над территорией Брянской области, семь — над территорией Смоленской области, по шесть — над территорией Белгородской и Курской областей, пять — над территорией Орловской области, три — над территорией Тульской области, по одному — над территорией Калужской и Липецкой областей.

Ранее стало известно, что за 5 часов российские системы ПВО успешно сбили и нейтрализовали восемь беспилотных летательных аппаратов, которые были замечены над различными территориями России. Как сообщили в Минобороны РФ, три дрона были уничтожены над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью, один — над Брянской областью, еще один — над Курской областью. Последний беспилотник был сбит над акваторией Азовского моря.

