03 января 2026 в 07:15

Вкус детства без выпечки! Волшебный торт «Творожный домик» за 20 минут

Быстрый десерт на скорую руку: рецепт Быстрый десерт на скорую руку: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот торт знают многие с детства: мягкие шоколадные печенья, нежная творожная начинка и форма домика, которую легко собрать даже начинающему кулинару. Никакой выпечки — лишь немного времени и доступные продукты. Такой десерт часто выручает, когда гости уже на пороге или хочется чего-то сладкого без сложностей.

Возьмите 400 г творога, 120 г сливочного масла, 80 г сахара и 1 ч. л. ванильного сахара. Подготовьте 300 г шоколадного печенья, 3 ст. л. какао и 50 мл молока.

Размягченное масло соедините с сахаром и ванильным сахаром. Перемешайте до однородного состояния. Добавьте творог и взбейте массу до кремовой текстуры. Разложите слой печенья на пищевую пленку: положите по 3 штуки в ряд, всего 9 штук. Слегка сбрызните каждую часть молоком, чтобы печенье стало мягче.

Положите половину творожного крема на центральную часть и разровняйте. Присыпьте поверхность 1 ст. л. какао. Сверху уложите еще один слой печенья — снова 9 штук, сбрызните их молоком.

Нанесите оставшийся творожный крем. С помощью пленки поднимите боковые ряды печенья к центру, чтобы получилась форма «домика» с крышей. Уплотните конструкцию руками, не разжимая пленку.

Посыпьте верх оставшимся какао и поставьте торт в холодильник на 2 часа, чтобы он пропитался.

  • Замените какао 50 г шоколадной пасты — получится более насыщенный вкус.

  • Для светлого варианта используйте ванильное или овсяное печенье.

Самый быстрый рецепт круассанов: будет вкуснее, чем в магазине.

