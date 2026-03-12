Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Торт из 1 коржа на весь противень: готовим «Быстринку» — и не надо никаких магазинных вовсе

Фото: D-NEWS.ru
«Быстринка» — очень вкусный торт. Этот рецепт часто выручает, когда хочется домашнего торта без сложной сборки. Один большой корж выпекается прямо на противне, затем разрезается пополам — и получается настоящий торт с кремом и глазурью.

Основа — мягкий шоколадный бисквит, который готовится буквально за несколько минут. Благодаря кипятку тесто получается очень нежным и влажным.

Ингредиенты для бисквита: мука — 350 г, какао — 60 г, сахар — 200 г, разрыхлитель — 10 г, ванилин — по вкусу, сода — 1/2 ч. л., лимонный сок — 1 ч. л., яйца — 2 шт., молоко — 200 мл, растительное масло — 100 мл, кипяток — 200 мл. Крем: сливочное масло — 150 г, сгущенное молоко — 230 мл. Глазурь: шоколад — 100 г, молоко — 50 мл.

Сначала смешайте все сухие ингредиенты. Отдельно взбейте яйца с молоком и маслом, затем влейте кипяток и соедините с мучной смесью. Добавьте соду с лимонным соком и перемешайте. Вылейте тесто на противень с пергаментом и выпекайте при 180 °C около 15–20 минут.

Остывший корж разрежьте пополам. Взбейте масло со сгущенкой, промажьте коржи кремом и покройте сверху шоколадной глазурью. Получается простой, но очень вкусный домашний торт к чаю.

Ранее мы делились рецептом из кефира, яйца и яблока. Готовим сладкие «чебуреки».

Ольга Шмырева
О. Шмырева
