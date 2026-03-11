Торт «Графские развалины» из готовых коржей: никакой возни с пропиткой — просто собрал и подал на праздник

Беру готовые бисквитные коржи, сметану и орехи — и собираю торт «Графские развалины» без выпечки и без долгой пропитки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или уютного чаепития. Его необычность в том, что из магазинных коржей и самого простого крема получается изысканный десерт, который выглядит как настоящий кулинарный шедевр. Получается обалденная вкуснятина: нежные бисквитные кусочки, пропитанные сметанным кремом, с хрустящими орешками и тонкой шоколадной ноткой. Торт настолько сочный и тающий во рту, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете разлить чай.

Для приготовления вам понадобится: два готовых бисквитных коржа, пятьсот граммов жирной сметаны, один стакан сахарной пудры, сто граммов грецких орехов, плитка темного шоколада для украшения. Сметану взбейте с сахарной пудрой до пышности. Бисквитные коржи поломайте руками на небольшие кусочки примерно два на два сантиметра. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и крупно порубите. Смешайте бисквитные кусочки с орехами и залейте сметанным кремом. Аккуратно перемешайте, чтобы каждый кусочек пропитался. Выложите горкой на блюдо, придавая форму «развалин». Уберите в холодильник минимум на три часа для пропитки. Перед подачей полейте растопленным шоколадом и посыпьте ореховой крошкой.

