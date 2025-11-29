Самый быстрый рецепт круассанов: получится лучше, чем в магазине

Как самому приготовить круассаны быстро и просто

Самый быстрый рецепт круассанов: получится лучше, чем в магазине

Если нет времени возиться с классическим слоеным тестом, этот вариант выручит! Вкус домашних круассанов намного лучше магазинных. А рецепт очень простой — попробуйте повторить!

Возьмите одну упаковку готового слоеного дрожжевого теста весом где-то 500 г и разморозьте его. Подготовьте 50 г мягкого сливочного масла: размажьте его по поверхности теста тонким слоем. Раскатайте пласт еще немного, чтобы масло точно распределилось ровно.

Разрежьте тесто на треугольники шириной около 10–12 сантиметров у основания. Сверните каждый треугольник от широкого края к узкому, плотно подгибая кончик внутрь. Переложите заготовки на противень, оставьте на 10 минут, чтобы они поднялись.

Смешайте один желток с одной чайной ложкой молока и смажьте поверхность круассанов. Поставьте противень в духовку и выпекайте при 200 градусах 12–15 минут до сильной золотистой корочки. Переложите горячие круассаны на решетку, так будут лучше хрустеть.

Совет: добавьте в середину каждого треугольника маленький кусочек сливочного масла весом около пяти граммов — круассаны получатся ароматнее.

Самый простой торт без выпечки: смотрите рецепт на нашем сайте.