Новый год без хлопот: быстрые медальоны по-французски в сливочном соусе. Празднично, даже если времени в обрез

Новый год без хлопот: быстрые медальоны по-французски в сливочном соусе. Празднично, даже если времени в обрез

Это блюдо — ваш спасательный круг в предпраздничной суете. Нежные свиные медальоны, залитые бархатным сливочно-грибным соусом с нотками белого вина, выглядят как результат многочасовых усилий, а готовятся всего за 30 минут. Оно позволит вам встретить гостей идеально приготовленным горячим, не проводя весь вечер на кухне, а наслаждаясь атмосферой праздника.

Для приготовления вам понадобится: 600 г свиной вырезки, 300 г свежих шампиньонов, 1 луковица, 200 мл сливок (20%), 100 мл белого сухого вина, 2 ст. л. растительного масла, 50 г сливочного масла, 1 ч. л. дижонской горчицы, соль, перец, прованские травы. Мясо нарежьте поперек волокон на медальоны толщиной 2 см, отбейте, посолите и поперчите. Грибы нарежьте пластинками, лук — мелкими кубиками. В сковороде разогрейте растительное и половину сливочного масла. Обжарьте медальоны по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки, переложите на тарелку. В оставшемся масле обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и готовьте до испарения жидкости. Влейте вино, потомите 2 минуты, затем добавьте сливки и горчицу, посолите, поперчите, добавьте травы. Доведите соус до легкого загустения. Верните медальоны в сковороду, прогрейте в соусе 2–3 минуты. Подавайте сразу, полив соусом и украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.