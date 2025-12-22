Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 18:45

После них гости забудут про крабовый салат: изящные рулетики в омлете со шпротами и укропом. Нарезал, завернул и готово

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт переворачивает представление о праздничной закуске. Нежные, тонкие омлетные пласты, ароматные шпроты и свежий укроп создают элегантное и удивительно простое блюдо, которое выглядит как кулинарный шедевр, а готовится буквально за несколько движений. Это идеальный способ удивить гостей, предложив им знакомый вкус в совершенно новом, изысканном исполнении.

Для омлетных коржей вам понадобится: 4 яйца, 2 ст. л. молока, 1 ст. л. муки, соль, перец, немного масла для жарки. Для начинки: 1 банка шпрот в масле, 150 г сливочного сыра, пучок укропа. Яйца взбейте с молоком, мукой, солью и перцем до однородности. На хорошо разогретой сковороде с антипригарным покрытием выпеките два тонких омлета (блинчика) с двух сторон. Дайте им остыть. Для начинки шпроты разомните вилкой, смешайте со сливочным сыром и мелко нарубленным укропом. Равномерно распределите начинку по поверхности остывших омлетов. Плотно сверните каждый омлет в рулет, помогая себе пищевой плёнкой для плотности. Уберите рулеты в холодильник на 20–30 минут. Перед подачей нарежьте острым ножом на аккуратные рулетики толщиной 2–3 см. Подавайте сразу, украсив веточкой укропа и чёрным перцем.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Новый год без сложных гарниров. Антрекоты в беконе с черносливом — просто, а выглядит и пахнет как в ресторане
Общество
Новый год без сложных гарниров. Антрекоты в беконе с черносливом — просто, а выглядит и пахнет как в ресторане
Новый год встречаем с Парижем: картофель карбонара в горшочках. Томленая нежность для самого теплого праздника
Общество
Новый год встречаем с Парижем: картофель карбонара в горшочках. Томленая нежность для самого теплого праздника
Рулет из багета на Новый год: всего за 15 минут вы приготовите закуску для праздничного стола
Общество
Рулет из багета на Новый год: всего за 15 минут вы приготовите закуску для праздничного стола
Новый год начинается с этого: мини-роллы из лаваша с творожным сыром и красной икрой. Проще не бывает, а впечатление — колоссальное
Общество
Новый год начинается с этого: мини-роллы из лаваша с творожным сыром и красной икрой. Проще не бывает, а впечатление — колоссальное
4 копеечных ингредиента, и через 15 минут ставлю на стол «елочки»: не смотрите, что бюджетные, — это прямой конкурент икры
Общество
4 копеечных ингредиента, и через 15 минут ставлю на стол «елочки»: не смотрите, что бюджетные, — это прямой конкурент икры
кулинария
рулеты
шпроты
новогодний стол — 2026
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве заметили необычные «подснежники» в декабре
Вице-президент США послал американцев «отведать фекалий»
Лавров дал США четкий сигнал после захвата танкеров в Карибском море
Семья посадила на рейс умершую бабушку
Трагедия в семье, критика либералов, сериал об СВО: где сейчас Жигунов
Путин и Рахмон решили усилить борьбу с насилием после трагедии в Одинцово
«Ничего не сотворил»: политолог о вероятности импичмента Трампа
Россиян хотят пересадить в дирижабли
Раскрыта дата прощания с девочкой, погибшей при атаке ВСУ на Севастополь
«Похоронить невозможно»: продюсер Леонид Дзюник о карьере певицы Долиной
Опасный праздничный стол: какие продукты нельзя давать домашним питомцам
Капсула отеля во Внуково «заперла» девушку
В Белом доме отреагировали на слухи о расколе между Рубио и Уиткоффом
Загадочная воронка появилась в европейской стране и затянула лодки
Звезда «Что? Где? Когда?» покинет должность полпреда правительства в КС
«Повышают ставки»: член ОП о перспективах завершения конфликта на Украине
В Крыму вынесли приговор избившим боксера Двали и его товарища
В Госдуме сообщили плохую новость для навязчивых продавцов
Главного борца с коррупцией отправили в купянскую «мясорубку»
В Совфеде заявили о важности межпарламентского диалога РФ и Азербайджана
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.