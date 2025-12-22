После них гости забудут про крабовый салат: изящные рулетики в омлете со шпротами и укропом. Нарезал, завернул и готово

Этот рецепт переворачивает представление о праздничной закуске. Нежные, тонкие омлетные пласты, ароматные шпроты и свежий укроп создают элегантное и удивительно простое блюдо, которое выглядит как кулинарный шедевр, а готовится буквально за несколько движений. Это идеальный способ удивить гостей, предложив им знакомый вкус в совершенно новом, изысканном исполнении.

Для омлетных коржей вам понадобится: 4 яйца, 2 ст. л. молока, 1 ст. л. муки, соль, перец, немного масла для жарки. Для начинки: 1 банка шпрот в масле, 150 г сливочного сыра, пучок укропа. Яйца взбейте с молоком, мукой, солью и перцем до однородности. На хорошо разогретой сковороде с антипригарным покрытием выпеките два тонких омлета (блинчика) с двух сторон. Дайте им остыть. Для начинки шпроты разомните вилкой, смешайте со сливочным сыром и мелко нарубленным укропом. Равномерно распределите начинку по поверхности остывших омлетов. Плотно сверните каждый омлет в рулет, помогая себе пищевой плёнкой для плотности. Уберите рулеты в холодильник на 20–30 минут. Перед подачей нарежьте острым ножом на аккуратные рулетики толщиной 2–3 см. Подавайте сразу, украсив веточкой укропа и чёрным перцем.

