26 февраля 2026 в 09:35

Превращаю курицу в изысканный рулет — с грибной начинкой и фисташками для хруста и праздничного вида

Ищете полезную замену магазинным колбасам? Этот рулет — отличное решение. Вы точно знаете, из чего он сделан: только качественное мясо, грибы и орехи без лишних добавок.

Аккуратно снимаю кожу с целой курицы, стараясь не порвать ее. Мясо отделяю от костей и нарезаю небольшими кусочками. Добавляю отваренные и остывшие грибы, очищенные фисташки и приправы по вкусу. Тщательно перемешиваю фарш.

Раскладываю куриную кожу на листе фольги. Равномерно распределяю начинку по коже, затем аккуратно сворачиваю тугой рулет, помогая себе фольгой. Концы фольги плотно закручиваю. Запекаю в разогретой до 200-210°C духовке 50 минут.

Достаю рулет, даю полностью остыть при комнатной температуре, затем убираю в холодильник на 5-6 часов или на сутки для полного застывания. Перед подачей освобождаю от фольги, нарезаю острым ножом на красивые ломтики и выкладываю на блюдо.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.

