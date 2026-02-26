Политолог раскрыл двойную игру Зеленского с США и Европой Политолог Килинкаров: Зеленский выпрашивает деньги одновременно у США и Европы

Президент Украины Владимир Зеленский пытается одновременно получить финансирование от Европы и Соединенных Штатов, заявил политолог, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с информационной службой «Вести». По словам эксперта, для этого глава государства использует две противоположные стратегии: европейцам он обещает продолжение конфликта, а американскому руководству — скорейшее заключение мира.

При этом политолог затруднился с уверенностью сказать, какая из этих двух линий в конечном итоге станет доминирующей в политике Зеленского. Он отметил, что текущая ситуация оставляет этот вопрос открытым.

Зеленский одновременно пытается продать две вещи. Одновременно продать и войну, и мир. Правда, войну он хочет продать европейцам задорого, а мир хочет продать задорого [президенту США] Дональду Трампу, — сказал Килинкаров.

Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров высказал мнение, что Зеленский стремится сорвать или по крайней мере замедлить переговоры по урегулированию конфликта. По его словам, для этих целей глава государства собирается использовать референдум.