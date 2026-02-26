Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 11:23

Политолог раскрыл двойную игру Зеленского с США и Европой

Политолог Килинкаров: Зеленский выпрашивает деньги одновременно у США и Европы

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский пытается одновременно получить финансирование от Европы и Соединенных Штатов, заявил политолог, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с информационной службой «Вести». По словам эксперта, для этого глава государства использует две противоположные стратегии: европейцам он обещает продолжение конфликта, а американскому руководству — скорейшее заключение мира.

При этом политолог затруднился с уверенностью сказать, какая из этих двух линий в конечном итоге станет доминирующей в политике Зеленского. Он отметил, что текущая ситуация оставляет этот вопрос открытым.

Зеленский одновременно пытается продать две вещи. Одновременно продать и войну, и мир. Правда, войну он хочет продать европейцам задорого, а мир хочет продать задорого [президенту США] Дональду Трампу, — сказал Килинкаров.

Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров высказал мнение, что Зеленский стремится сорвать или по крайней мере замедлить переговоры по урегулированию конфликта. По его словам, для этих целей глава государства собирается использовать референдум.

Украина
Владимир Зеленский
США
Европа
политологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Алма-Ате отменено выступление олимпийского чемпиона
Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге
Адвокаты ответили, может ли мечта Сабурова вернуться в РФ стать реальностью
В Кремле пояснили позицию России по участию в Совете мира
Песков заявил о падении нефтегазовых доходов России
Краснодарская налоговая оказалась под прицелом после обысков у начальника
Курс рубля обрушился на фоне планов ужесточения бюджетного правила
Матвиенко поддержала сотрудничество театров Севастополя и Санкт-Петербурга
Украина лишилась одного из «величайших в мире дирижеров-интерпретаторов»
Попытка подозреваемого заложить бомбу под авто военного попала на видео
В Отрадном мужчина наступил на кота и чуть не раздавил его
Ребенок едва не умер из-за огромной оливки в желудке
Стало известно, в какие сроки пройдет праймериз «Единой России»
В Госдуме ответили, кто несет ответственность за буллинг в коллективе
Прохожие чудом спасли выпавшего из окна мальчика в Петербурге
Королевская семья Британии: новости, Эндрю отправили под домашний арест?
«Получают удовольствие»: Мостовой раскрыл секрет успеха «выскочки» РПЛ
Наступление ВС России на Харьков 26 февраля: сотня трупов, бои в Купянске
Цены на тепличные овощи побили рекорды в России
Россиян предупредили о штрафах за мат в домовых чатах
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.