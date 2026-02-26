Роскомнадзор предупредил о письмах про запрет VPN Роскомнадзор: не нужно верить письмам про запрет VPN на рабочих местах

Роскомнадзор предупредил о массовой рассылке фейковых писем про запрет VPN на рабочих местах от имени ведомства. Как сообщается, в Telegram-канале регулятора, письма оформлены как официальные документы и даже имеют электронную подпись уполномоченного сотрудника

26 февраля якобы от имени территориальных управлений Роскомнадзора рассылаются поддельные письма с электронной почты rsockanc56@mail.ru. В них сообщается о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Письма оформлены как официальные документы территориального управления Роскомнадзора и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника. Это фейк! — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре сообщили, что все официальные письма от ведомства и его территориальных подразделений должны иметь электронную подпись формата .sig. Подлинность подписи и срок ее действия можно проверить на портале Госуслуг. Также для отправки официальных писем ведомство пользуется исключительно почтой в формате name@rkn.gov.ru. Гражданам и организациям рекомендуют быть внимательными и не реагировать на сообщения, поступающие с других адресов.

Ранее сообщалось, что россиянам стали приходить фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками — при переходе на «сайт» для отмены пользователя просят «войти в аккаунт» или «подтвердить карту». Мошенники в качестве потенциальных жертв выбирают активных онлайн-покупателей.