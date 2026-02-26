Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 11:15

«Слишком красивая» серийная убийца стала звездой соцсетей после ареста

Серийная убийца из Южной Кореи прославилась в соцсетях благодаря своей внешности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полиция Южной Кореи арестовала 20-летнюю серийную убийцу, которая расправилась с несколькими молодыми людьми, сообщает Mothership. Девушка по имени Ким с декабря 2025 года по февраль 2026-го подмешала трем мужчинам в напитки смесь седативных веществ.

Первый пострадавший провел в коме два дня, но выжил, а вот двух других медикам спасти не удалось. Правоохранители не разглашали информацию о личности арестованной, однако пользователи Сети нашли страницу девушки в интернете. Сразу же после этого кореянка прославилась: мужчины начали признаваться ей в любви и выражать сочувствие, утверждая, что она «слишком красива», чтобы быть преступницей.

Аккаунт Ким, на который было подписано около 200 человек, за считанные дни набрал более 10 тыс. новых фолловеров. В то же время следователи нашли доказательства того, что девушка искала в Сети инструкции по составлению смертельно опасных смесей. Мотивы ее преступлений пока не установлены.

Ранее сообщалось, что маньячка Мария Петрова из московского района Зюзино относительно успешно проходит лечение в специализированной больнице, но на свободу ее так и не выпускают. Женщину задержали в 2002 году после убийства двух мужчин.

Южная Корея
происшествия
убийства
аресты
соцсети
