26 февраля 2026 в 12:30

В Кремле пояснили позицию России по участию в Совете мира

Песков: МИД РФ еще формулирует позицию по участию страны в Совете мира

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
МИД России все еще формулирует позицию по участию страны в работе Совета мира, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что у ряда стран, в частности, дружественных Москве, неоднозначное мнение о новой организации, передает ТАСС.

МИД до сих пор формулирует позицию, — сказал Песков.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что устав и мандат создаваемого по инициативе США Совета мира вызывают вопросы у России. В главном документе Совета мира говорится о смене неэффективных механизмов, но неясно его взаимодействие с ООН, добавил дипломат.

До этого экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе выразил мнение, что Совет мира не сможет заменить ООН. Он отметил, что новая организация может выступать в роли спецподразделения. Дипломат подчеркнул, что образование Совета мира может повлиять на реформирование ООН. По его словам, Россия готова выделить на развитие организации деньги из замороженных активов в случае их разморозки.

