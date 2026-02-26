Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 13:50

Диетолог перечислила главные источники омега-3

Диетолог Лисицына: омега-3 содержится в морепродуктах и разных видах рыбы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Омега-3 содержится в морепродуктах и разных видах рыбы, грецких орехах, льняном масле, семенах чиа, сое, брюссельской и цветной капусте, заявил «Вечерней Москве» диетолог Светлана Лисицына. Ее основным источником выступает лосось.

Омега-3 кислоты не только улучшают жизнь, но и удлиняют ее. Всего один грамм добавки в день за три года использования продлевает жизнь на целых четыре месяца. Комплекс жирных кислот замедляет процессы старения на клеточном уровне. Вышеуказанные продукты рекомендуется регулярно употреблять всем тем, кто ценит свое здоровье и хочет жить долго и счастливо, — порекомендовала Лисицына.

Она отметила, что омега-3 кислоты участвуют в обменных процессах, поддерживают сердечно-сосудистую и иммунную системы. Кроме того, этот комплекс улучшает работу мозга, обладает противовоспалительным свойством и служит профилактикой депрессии. Вдобавок ко всему омега-3 помогает при борьбе с акне, улучшает состояние волос и кожи.

Ранее в Минздраве Калининградской области сообщили, что употребление лосося позволит восполнить дефицит витамина D в организме. По мнению специалистов, этот продукт особенно важно добавлять в рацион зимой и в межсезонье.

диетологи
рацион
здоровье
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупнейший авианосец США покинул бухту Суда на Крите
Алименты вырастут в разы: новые правила, сколько надо платить
Названы простые средства для облегчения кашля во время простуды
Юрист раскрыл, как получить выплату за травму ребенка на детской площадке
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир и передала загадочное сообщение
Врач объяснила, что делать при резком скачке давления
Орбан решил «натравить» особую миссию ЕС на Киев
Захарова обнаружила закономерность в преступлениях Киева
Волгоградская пенсионерка погибла во дворе под колесами грузовика
Кремль послал сигнал США на фоне работы по украинскому урегулированию
Песков раскрыл отношение США к переговорным трекам с Россией
Стало известно, как мошенники подстраивают свои схемы к 8 Марта
Ювелир перечислила, какие кольца могут треснуть из-за мороза
«Не стоит высоко»: Песков оценил возможное участие в Совете мира
Песков раскрыл главную цель встречи на высшем уровне по Украине
В Кремле описали отношение к позиции Венгрии и Словакии по «Дружбе»
Глава Сбербанка раскрыл положительную сторону ключевой ставки 12%
В Турции раскрыли, как именно разбился истребитель F-16
«Желаемое за действительное»: Лавров иронично высказался о «коалиции» из ЕС
«Стало обыденным»: Захарова указала на ужасающую правду о действиях Киева
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.