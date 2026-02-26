Диетолог перечислила главные источники омега-3

Омега-3 содержится в морепродуктах и разных видах рыбы, грецких орехах, льняном масле, семенах чиа, сое, брюссельской и цветной капусте, заявил «Вечерней Москве» диетолог Светлана Лисицына. Ее основным источником выступает лосось.

Омега-3 кислоты не только улучшают жизнь, но и удлиняют ее. Всего один грамм добавки в день за три года использования продлевает жизнь на целых четыре месяца. Комплекс жирных кислот замедляет процессы старения на клеточном уровне. Вышеуказанные продукты рекомендуется регулярно употреблять всем тем, кто ценит свое здоровье и хочет жить долго и счастливо, — порекомендовала Лисицына.

Она отметила, что омега-3 кислоты участвуют в обменных процессах, поддерживают сердечно-сосудистую и иммунную системы. Кроме того, этот комплекс улучшает работу мозга, обладает противовоспалительным свойством и служит профилактикой депрессии. Вдобавок ко всему омега-3 помогает при борьбе с акне, улучшает состояние волос и кожи.

Ранее в Минздраве Калининградской области сообщили, что употребление лосося позволит восполнить дефицит витамина D в организме. По мнению специалистов, этот продукт особенно важно добавлять в рацион зимой и в межсезонье.