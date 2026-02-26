Диетолог рассказала, как привить детям здоровые пищевые привычки Диетолог Кашапова: совместное приготовление еды поможет детям не переедать

Совместное приготовление еды может помочь детям в борьбе с перееданием, рассказала LIFE.ru диетолог нутрициолог Юлия Кашапова. Она отметила, что полезные пищевые привычки необходимо вырабатывать всей семье сразу.

Детям важно прививать понимание ценности пищи. Совместные походы за покупками и приготовление блюд помогают осознать ценность каждой порции и избежать переедания, — рассказала Кашапова.

Диетолог подчеркнула, что дети копируют поведение взрослых, поэтому привычки родителей будут играть ключевую роль в изменении рациона. По ее словам, важно сформировать новые привычки и научиться получать удовольствие от досуга, не связанного с едой.

