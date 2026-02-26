Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 11:52

В Петербурге сорвали подготовку теракта против военнослужащего Минобороны

ФСБ задержала в Петербурге двух россиян за подготовку теракта против военного МО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Санкт-Петербурге двух россиян, которые планировали теракт против высокопоставленного военного РФ, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Они действовали по заданию украинских спецслужб.

В городе Санкт-Петербурге пресечена противоправная деятельность двух граждан России, которые по заданию спецслужб Украины планировали совершить террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны России с использованием самодельного взрывного устройства, — уточнили в ЦОС.

Ранее часть задержанных по делу о подготовке теракта против главы оборонного завода в Подмосковье сознались в содеянном на допросах. Один из восьми фигурантов согласился указать место, автомобиль и способ установки самодельного взрывного устройства. Злоумышленники также продемонстрировали локацию, где собирали взрывчатку.

Кроме того, в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда сообщили, что москвич был осужден на 18 лет колонии за подготовку подрыва железнодорожных путей в Подмосковье по заданию украинских спецслужб. Приговор вынесен по итогам закрытого разбирательства.

Санкт-Петербург
теракты
задержания
ФСБ
