Россия передала Украине тела 1000 погибших военных ВСУ

Россия передала тела 1000 погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский. Киев передал 35 погибших бойцов ВС РФ.

Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов, — уточнил Мединский.

Ранее представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что 26 февраля состоится очередная передача тел погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Процедуру с российской стороны организовало Министерство обороны.

Кроме того, во время предыдущего обмена он заявил, что Россия передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих ВСУ и получила взамен 38 тел. Парламентарий также предоставил журналистам снимок с места события, на котором видны грузовики с останками и люди в белых защитных костюмах.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в рамках первого обмена пленными в 2026 году на родину вернулись 20 жителей республики. Всего же в результате договоренности в Россию прибыли 157 военнослужащих.