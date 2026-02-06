Кадыров рассказал о первом в 2026 году обмене пленными с Украиной

Кадыров рассказал о первом в 2026 году обмене пленными с Украиной Кадыров: 20 чеченцев вернулись домой в результате обмена пленными с Украиной

В результате первого в этом году обмена военнопленными между Россией и Украиной на родину вернулись 20 уроженцев Чеченской Республики, сообщил в Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров. Всего в ходе операции в Россию вернулись 157 военнослужащих.

Кадыров уточнил, что обсуждал вопрос освобождения российских бойцов с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайидом Аль Нахайаном. Работа по возвращению пленных, как подчеркнул глава республики, ведется постоянно и на системной основе. Команда главы Чечни применяет для этого различные дипломатические и гуманитарные каналы.

Мы будем и впредь делать все возможное, чтобы содействовать возвращению российских военнослужащих домой, используя любые доступные механизмы, — пообещал Кадыров.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что большая часть вернувшихся из плена бойцов Вооруженных сил России сообщила о нарушении Женевской конвенции и насилии со стороны Украины. По ее словам, военные сталкивались с насилием и унижениями.

До этого депутат Госдумы Шамсаил Саралиев передавал, что российская сторона передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих ВСУ. Взамен Киев вернул Москве 38 тел во время новой процедуры обмена.