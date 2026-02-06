Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 04:36

Кадыров рассказал о первом в 2026 году обмене пленными с Украиной

Кадыров: 20 чеченцев вернулись домой в результате обмена пленными с Украиной

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В результате первого в этом году обмена военнопленными между Россией и Украиной на родину вернулись 20 уроженцев Чеченской Республики, сообщил в Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров. Всего в ходе операции в Россию вернулись 157 военнослужащих.

Кадыров уточнил, что обсуждал вопрос освобождения российских бойцов с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайидом Аль Нахайаном. Работа по возвращению пленных, как подчеркнул глава республики, ведется постоянно и на системной основе. Команда главы Чечни применяет для этого различные дипломатические и гуманитарные каналы.

Мы будем и впредь делать все возможное, чтобы содействовать возвращению российских военнослужащих домой, используя любые доступные механизмы, — пообещал Кадыров.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что большая часть вернувшихся из плена бойцов Вооруженных сил России сообщила о нарушении Женевской конвенции и насилии со стороны Украины. По ее словам, военные сталкивались с насилием и унижениями.

До этого депутат Госдумы Шамсаил Саралиев передавал, что российская сторона передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих ВСУ. Взамен Киев вернул Москве 38 тел во время новой процедуры обмена.

Рамзан Кадыров
обмены
военнопленные
Чечня
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
100 тыс. рублей — новый порог успеха? Сколько россиян его перешагнули
Британию уличили во лжи о присутствии военных на Украине
Диетолог рассказала, как правильно проводить разгрузочные дни
Группу бойцов «Азова» ликвидировали на Красноармейском направлении
Кадыров рассказал о первом в 2026 году обмене пленными с Украиной
Биография, дочь, наследство Заворотнюк: как сейчас живет Петр Чернышев
Определен правовой статус задержанных около базы в США россиянок
Европейцы выстроились в очередь к Путину: чего ЕС хочет на самом деле
Раскрыты подробности предстоящих похорон сына Каддафи
Правовед пояснила, сколько дней отпуска можно получить во время декрета
Стали известны новые подробности ЧП с детским садом в Дагестане
Росфинмониторинг объяснил лимит на внесение наличных через банкомат
Маск нашел спасение США от банкротства
Российский триколор вывесили во время хоккейного матча на Олимпиаде
Американский самолет заметили в небе у Крыма
В Белгороде информировали о последствиях ночной атаки ВСУ
В США зафиксировано рекордное с 2009 года число увольнений
Истребила норок, поссорилась с Трампом: премьер Дании погрязла в скандалах
Алаудинов рассказал, как выживают изолированные бойцы ВСУ в Сумской области
«Не лучше Бухенвальда»: силовики рассказали о Яворовском полигоне ВСУ
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.