25 февраля 2026 в 08:30

Принудительно мобилизованный в ВСУ венгр сдался в плен российским бойцам

Мобилизованный в ВСУ гражданин Венгрии сдался в плен ВС РФ под Красноармейском

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Гражданин Венгрии и Украины Альберт Роман, принудительно мобилизованный в 14-ю бригаду ВСУ, сдался в плен российским военнослужащим, заявили ТАСС в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, мужчина добровольно сложил оружие на Красноармейском направлении.

Как рассказал сам пленный, несмотря на наличие украинского паспорта, он не считает себя гражданином этой страны. При пересечении границы венгерская сторона выпустила его без проблем, однако при прохождении контроля на украинской территории его данные внесли в систему, которая моментально указала на его пригодность к военной службе.

Дал свои документы на украинской стороне. Они забивают мои данные. Целый компьютерный монитор засветился красным (подлежит мобилизации. — NEWS.ru). Все. Меня уже с границы не выпустили, отвезли в Ужгород, в ТЦК, — отметил Роман.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге сотрудники ТЦК выстрелили в местного жителя, который сопротивлялся мобилизации. После этого он упал и не подавал признаков жизни. По словам очевидцев, конфликт произошел между работниками военкомата и двумя мужчинами — отцом и сыном.

ВС РФ
ВСУ
Венгрия
Украина
военнопленные
