В Кривом Роге сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) выстрелили в мужчину, который сопротивлялся мобилизации, передает издание «Страна». После этого он упал и не подавал признаков жизни.

По данным источника, конфликт произошел между работниками ТЦК и двумя мужчинами — отцом и сыном. Очевидцы сняли на видео происшествие и утверждают, что пострадавший якобы скончался.

Ранее в Харькове сотрудники ТЦК убили командира роты 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ лейтенанта Бобоева. По информации источника, офицера перевели со штабной должности на передовую — командовать штурмовиками в районе Волчанских Хуторов, но он дезертировал.

До этого житель Одессы сумел избежать мобилизации благодаря огнетушителю, который он распылил на сотрудников ТЦК. Военнослужащие пытались силой вытащить одессита из автомобиля. Местный житель успел схватить огнетушитель и направить струю в их сторону.

Кроме того, украинские таксисты начали взаимодействовать с ТЦК. Вместо заказанного автомобиля к пассажиру может приехать микроавтобус сотрудников ТЦК, либо такси доставит человека прямо к месту, где его уже ожидают представители военкомата.