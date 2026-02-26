Coreper II начал тайно управлять Евросоюзом из защищенного бункера Politico сообщила о росте влияния комитета послов Coreper II в Евросоюзе

Европейские дипломаты все чаще решают ключевые вопросы в закрытом режиме, собираясь в защищенных помещениях Брюсселя, пишет Politico. Речь идет о Комитете постоянных представителей стран ЕС (Coreper II), который в последнее время берет на себя все больше полномочий.

Послы государств Евросоюза регулярно встречаются в специальном «бункере» с защитой от прослушки, чтобы обсуждать самые острые проблемы. Посол Польши при ЕС Агнешка Бартол рассказала, что из-за роста нагрузки пришлось проводить два заседания комитета в неделю вместо одного.

Дипломатам приходится собираться чаще, чтобы быстро реагировать на внешние вызовы — от ситуации на Украине до экономических угроз. Такой формат позволяет находить компромиссы без долгих согласований на уровне лидеров, которые раньше тормозили процессы.

Новый глава Евросовета Антониу Кошта поддержал усиление роли послов. Благодаря этому саммиты лидеров сократили до одного дня — дипломаты заранее согласовывают все позиции, оставляя главам государств лишь финальное утверждение решений.

