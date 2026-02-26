Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 14:24

Coreper II начал тайно управлять Евросоюзом из защищенного бункера

Politico сообщила о росте влияния комитета послов Coreper II в Евросоюзе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Европейские дипломаты все чаще решают ключевые вопросы в закрытом режиме, собираясь в защищенных помещениях Брюсселя, пишет Politico. Речь идет о Комитете постоянных представителей стран ЕС (Coreper II), который в последнее время берет на себя все больше полномочий.

Послы государств Евросоюза регулярно встречаются в специальном «бункере» с защитой от прослушки, чтобы обсуждать самые острые проблемы. Посол Польши при ЕС Агнешка Бартол рассказала, что из-за роста нагрузки пришлось проводить два заседания комитета в неделю вместо одного.

Дипломатам приходится собираться чаще, чтобы быстро реагировать на внешние вызовы — от ситуации на Украине до экономических угроз. Такой формат позволяет находить компромиссы без долгих согласований на уровне лидеров, которые раньше тормозили процессы.

Новый глава Евросовета Антониу Кошта поддержал усиление роли послов. Благодаря этому саммиты лидеров сократили до одного дня — дипломаты заранее согласовывают все позиции, оставляя главам государств лишь финальное утверждение решений.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции следует выйти из Евросоюза и добиться ликвидации этой организации. Он обрушился с критикой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления о выделении Украине кредита в €90 млрд.

Евросоюз
послы
управление
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин подтвердил приверженность России защите Союзного государства
Путин рассказал об итогах интеграции России и Белоруссии
Адвокат Самойловой раскрыл детали раздела имущества с Джиганом
Врач рассказала о влиянии печени на сон
Москвичам рассказали, какой 72-летний рекорд побил февраль
Лондон подловили на подлом отношении к кризису на Украине
Захарова объяснила, чем опасно развертывание британской армии на Украине
Экс-нардеп Рады рассказал, как ВСУ идентифицируют личности погибших военных
Молдованин подкараулил и зарезал москвичку, расставшуюся с ним из-за жены
Диетолог назвала главную пользу фисташек
Названы сроки запуска приграничных ж/д перевозок между РФ и Белоруссией
Лавров пошутил про компартию в ответ на вопрос о новом генсеке ООН
Глава Всемирной продовольственной программы планирует уйти в отставку
В Подмосковье предложили принять меры против падения детей из окон
Лукашенко раскрыл долю российских инвестиций в Белоруссию
Главный киллер России проведет остаток жизни в тюрьме
Лукашенко указал на важность партнерских отношений Москвы и Минска
В Таиланде задержали подозрительного россиянина, и тот сделал признание
«Отвечает жестко»: генерал назвал причину мощнейшего удара ВС РФ по Украине
Обманул тысячи россиян: создателя пирамиды экстрадировали из ОАЭ, детали
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.