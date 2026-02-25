Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 16:55

Филиппо обрушился на «императрицу» фон дер Ляйен после решения по Украине

Филиппо обвинил фон дер Ляйен в тирании и призвал Францию выйти из Евросоюза

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Франции следует выйти из Евросоюза и добиться ликвидации этой организации, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X. Он обрушился с критикой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления о выделении Украине кредита в €90 млрд (8,1 трлн рублей).

Филиппо опубликовал видео, на котором фон дер Ляйен обещает предоставить Украине средства, несмотря на вето, наложенное Венгрией. По словам политика, это демонстрирует истинную суть Евросоюза.

Императрица Урсула фон дер Ляйен в тираническом выпаде напомнила всем, как работает ЕС: «Если вы против — заткнитесь, это все равно произойдет!» <...> Давайте выйдем из ЕС и уничтожим его как можно скорее, — призвал политик.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза судорожно ищут способ обойти Венгрию в вопросе выделения Украине кредита в размере €90 млрд (8,1 трлн рублей). По информации аналитиков, без внешней помощи Киев может остаться без денег уже в марте текущего года.

До этого сообщалось, что визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты в Киев показал провальную стратегию ЕС в отношении Украины. По мнению экспертов, она оказалась слишком оптимистичной и не приносит должных результатов.

Франция
Флориан Филиппо
Еврокомиссия
Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, что общего у украинских националистов и геев
Пьяный футболист ЦСКА ворвался в музыкальную школу и угрожал охраннице
Путин нашел способ насытить сферу биоэкономики новыми кадрами
Экс-нардеп ответил, на какие подлости может пойти Украина против Венгрии
Российский блогер рассказал о «моющих сортиры» в США россиянах
Юрист раскрыл, что грозит украинским судьям за отказ пожимать руку Чишкале
Военкомы избили демобилизованного ветерана ВСУ
Мониторинг численности норок и выдр завершился в Красноярском крае
В Госдуме рассказали о Национальной модели целевых условий ведения бизнеса
Apple пожадничала с зарядкой и поплатилась
От завтрака до ужина: как построить меню дня вокруг круп
В Госдуме вступились за детскую песню «Сигма бой»
«Крайне опасные»: Россия подняла на уши ООН из-за ядерного оружия у Киева
Таможенники перехватили посылку из Таиланда с тремя килограммами гашиша
Эпидемиолог напомнила, как эффективно защититься от гриппа
Путин поставил кабмину важную задачу по российским биотехнологиям
«Глупейшие комментарии»: в СФ дали Бербок совет после ошибки про Гренландию
В ГД призвали снизить объем бюрократической работы для психологов в школах
Путин призвал убрать бюрократию на пути новых вакцин
Путин спрогнозировал, когда ученые создадут «живое сердце»
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.