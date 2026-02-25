Филиппо обрушился на «императрицу» фон дер Ляйен после решения по Украине Филиппо обвинил фон дер Ляйен в тирании и призвал Францию выйти из Евросоюза

Франции следует выйти из Евросоюза и добиться ликвидации этой организации, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X. Он обрушился с критикой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления о выделении Украине кредита в €90 млрд (8,1 трлн рублей).

Филиппо опубликовал видео, на котором фон дер Ляйен обещает предоставить Украине средства, несмотря на вето, наложенное Венгрией. По словам политика, это демонстрирует истинную суть Евросоюза.

Императрица Урсула фон дер Ляйен в тираническом выпаде напомнила всем, как работает ЕС: «Если вы против — заткнитесь, это все равно произойдет!» <...> Давайте выйдем из ЕС и уничтожим его как можно скорее, — призвал политик.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза судорожно ищут способ обойти Венгрию в вопросе выделения Украине кредита в размере €90 млрд (8,1 трлн рублей). По информации аналитиков, без внешней помощи Киев может остаться без денег уже в марте текущего года.

До этого сообщалось, что визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты в Киев показал провальную стратегию ЕС в отношении Украины. По мнению экспертов, она оказалась слишком оптимистичной и не приносит должных результатов.