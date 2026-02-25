Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 12:01

Стало известно о судорожных попытках ЕС обойти вето на кредит Киеву

Politico: Европа ищет способ обойти вето Венгрии на кредит Украине в €90 млрд

Страны Евросоюза судорожно ищут способ обойти Венгрию в вопросе выделения Украине кредита в размере €90 млрд (8,1 трлн рублей), передает газета Politico. По словам аналитиков издания, без внешней помощи Киев может остаться без денег уже в марте текущего года.

Еврокомиссии необходимо преодолеть упорное сопротивление одной из стран-членов (Венгрии. — NEWS.ru), чтобы продвинуть ключевую инициативу — крайне необходимый кредит Украине в размере €90 млрд, — отметили источники.

В то же время европейцы опасаются, что на этот раз премьер-министр Венгрии Виктор Обран может действовать не как обычно, когда он в конечном итоге соглашался на выдвигаемые условия. Как подчеркнул один из дипломатов ЕС, Будапешт стал еще более непредсказуемым.

Ранее сообщалось, что визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты в Киев показал провальную стратегию ЕС в отношении Украины. По мнению экспертов, она оказалась слишком оптимистичной и не приносит должных результатов.

До этого стало известно, что правительство Канады выделит Украине 300 млн канадских долларов (около 17 млрд рублей) финансовой помощи и передаст 400 бронеавтомобилей. В поставку войдут 383 многоцелевые бронемашины Senator и 66 LAV 6.

Украина
Евросоюз
Венгрия
деньги
