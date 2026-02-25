В Европе признали провал стратегии по Украине Euractiv: стратегия ЕС в отношении Украины не приносит результатов

Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты в Киев показал, что стратегия ЕС в отношении Украины оказалась слишком оптимистичной и не приносит должных результатов, сообщает издание Euractiv. Во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским фон дер Ляйен не смогла назвать конкретные сроки вступления Украины в ЕС.

Как отмечает издание, обещание Украине членства в Евросоюзе всегда было долгосрочной авантюрой, но теперь оно вызывает растущее раздражение у самого Киева. «Неловкий спор» по поводу сроков вступления выявил пределы завышенных ожиданий, предъявляемых ЕС. По оценке Euractiv, у главы Еврокомиссии связаны руки из-за позиций правительств стран блока.

Коррупция на Украине остается одним из главных вопросов, вызывающих беспокойство европейских министров. Это также сдерживает процесс интеграции, несмотря на громкие заявления о поддержке Киева.

Ранее стало известно об обострении конфликта между Украиной и Венгрией, который грозит Киеву экономическим крахом к весне. Будапешт заблокировал финансовую помощь ЕС в ответ на остановку транзита нефти по «Дружбе». По прогнозам, уже к апрелю Украина может лишиться средств на содержание армии и объявить дефолт.