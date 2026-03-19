«Ветераны России» предложили наградить орденом прославленную бригаду

Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны» заслуживает стать орденоносной за свои воинские заслуги, заявил NEWS.ru лидер движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, соответствующее предложение было направлено президенту РФ Владимиру Путину.

Движение «Ветераны России» обратилось с предложением к Верховному главнокомандующему Владимиру Путину отметить заслуги воинского соединения. Общественники ходатайствуют о присвоении добровольческой разведывательно-штурмовой бригаде «Ветераны» высшей войсковой награды — ордена. За время проведения спецоперации семи военнослужащим РШБр присвоено звание Героя России. В настоящее время в составе соединения они продолжают выполнять боевые задачи, что является редким и показательным примером массового героизма, стойкости и преданности воинскому долгу, — поделился Резяпов.

Он подчеркнул, что создание бригады началось в 2014 году по инициативе группы ветеранов-добровольцев. По словам главы движения, этот путь стал символом гражданской ответственности и патриотизма. Он отметил, что с 2022 года РШБр активно действует на самых сложных направлениях, неизменно демонстрируя высокий уровень эффективности.

Особое место в боевой истории соединения занимают уникальные операции, не имеющие аналогов в современной военной практике и уже ставшие предметом профессионального изучения. В январе 2024 года в Авдеевке штурмовые отряды, используя подземные ходы, вышли в тыл, взяли укрепрайон «Царская охота» и сыграли ключевую роль в обрушении обороны города. В июне 2024 года в Дзержинске скрытное продвижение по трехкилометровому тоннелю позволило установить контроль над важнейшими позициями и обеспечить освобождение населенного пункта, — добавил Резяпов.

Кроме того, как подчеркнул общественник, в марте 2025 года в Судже более 800 бойцов бригады преодолели расстояние свыше 15 километров по газопроводу. По его словам, они проникли в глубокий тыл и оказали решающее влияние на исход сражений. Резяпов отметил, что этот героический поступок был запечатлен в документальном фильме под названием «Суджа. Железный поток».

