Украинский «Марсианин» и «сокровищница» НАТО: новости СВО на вечер 8 апреля

Вооруженные силы Украины начали использовать дроны, работающие на основе искусственного интеллекта. Российская артиллерия поразила «сокровищницу» НАТО под Одессой. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

ВСУ начали использовать дроны на ИИ

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что в России создадут новые средства радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам ВСУ, работающим на основе искусственного интеллекта. По его словам, российские военные уже получили образцы электронных плат таких дронов, что позволит найти эффективные способы нарушения их работы.

До этого глава Горловки Иван Приходько сообщил, что Вооруженные силы Украины начали использовать для атак на город новые дроны с искусственным интеллектом, получившие название «Марсианин». По его словам, ситуация за последние сутки ухудшилась.

Кнутов уточнил, что дрон «Марсианин» отличается практически бесшумной работой из-за конструкции своих лопастей. При этом, по словам историка, беспилотник способен фокусироваться на приоритетной цели благодаря ИИ.

ВСУ в зоне СВО

Российские артиллеристы ударили по «сокровищнице» НАТО

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по месту разгрузки дронов и военной техники производства стран НАТО в порту Измаила Одесской области. По его словам, речь идет о судне с партией вооружения и беспилотников. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

После этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к России с предложением о прекращении огня на фоне перемирия между США и Ираном. Глава государства объяснил, что это создаст предпосылки для последующих договоренностей.

Что известно о боях за Черное море и наращивании числа БПЛА для обстрелов Украины

В Госдуме заявили, что российская армия должна активно атаковать все украинские объекты, которые вызывают подозрения в изготовлении и запуске БПЛА. Также, как уточнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, РФ должна увеличить производство собственных беспилотников.

Военный эксперт Александр Артамонов считает, что Вооруженные силы России после освобождения Славянска приступят к боям за Черное море. По его словам, черноморское побережье имеет решающее значение для безопасности Крыма.

Артамонов уточнил, что российские военнослужащие могут освободить Славянск и Краматорск до конца лета. Он отметил, что активные боевые действия в зоне СВО начнутся лишь с началом летней кампании по причине весеннего бездорожья. По его словам, тяжелая техника сейчас ограничена в движении, поэтому большие прорывы ВС РФ на данный момент невозможны.

ВС РФ в зоне СВО

Раскрыта страшная для Украины правда о потерях ВСУ и кладбищах

На кладбищах Украины почти не осталось мест для захоронения погибших солдат ВСУ. Как рассказал немецкий журналист Штеффен Шварцкопф, ситуация в стране достигла критической отметки. Армия бывшей советской республики ежедневно теряет большое количество бойцов, и масштаб потерь невозможно скрыть.

Российская армия ликвидировала более 260 украинских «птичек» в небе

По данным Министерства обороны РФ, российские силы противовоздушной обороны за последние 24 часа уничтожили 13 управляемых авиационных бомб и 265 беспилотников Вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, что все дроны относились к самолетному типу.

