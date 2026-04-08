Названы вероятные сроки освобождения Славянска и Краматорска

Армия России может освободить Славянск и Краматорск до конца лета, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. Он отметил, что активные боевые действия в ходе СВО начнутся лишь с началом летней кампании по причине весеннего бездорожья. По его словам, тяжелая техника сейчас ограничена в движении, поэтому большие прорывы ВС РФ на данный момент невозможны.

С точки зрения сложившейся ситуации я бы сказал, что ВС РФ, скорее всего, готовятся к летней кампании. Активные новые действия в условиях весеннего бездорожья маловозможны. Тяжелая техника даже на гусеничном ходу сейчас либо не ходит, либо ограничена в движении. А без такой поддержки наши штурмовики и пехота не могут решиться на большой прорыв. Мы бережем наших солдат, и это не пустые слова. Я думаю, что продвижение через Славянско-Краматорскую агломерацию будет протекать большую часть лета. С учетом того, как идут бои и того, как сопротивляется враг, я думаю, что освобождение Славянска и Краматорска можно будет ждать ближе к августу, — сказал Артамонов.

Он отметил, что в Константиновке — ключу к Славянско-Краматорской агломерации — уже наступил переломный момент: российские силы держат центр города и контролируют все дороги снабжения противника. По его словам, это неизбежно приведет гарнизон ВСУ к сдаче или уничтожению.

Надо отметить, что в Константиновке бои достигли переломной фазы. Мы уже держим центр города и продвигаемся к окраинам. Несколько дней назад был достигнут полный контроль за дорогами снабжения ВСУ. Из этого можно сделать вывод, что гарнизон ВСУ будет обречен на сдачу или на уничтожение. Освобождение Константиновки — это ключ к Славянско-Краматорской агломерации. По факту — освобождению всей ДНР, — заключил Артамонов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС РФ не позволят ВСУ провести успешную контратаку в районе Константиновки, несмотря на возможные планы украинского командования. По его словам, все идет к тому, что населенный пункт будет освобожден российскими бойцами.