Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 15:13

Названы вероятные сроки освобождения Славянска и Краматорска

Подписывайтесь на нас в MAX

Армия России может освободить Славянск и Краматорск до конца лета, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. Он отметил, что активные боевые действия в ходе СВО начнутся лишь с началом летней кампании по причине весеннего бездорожья. По его словам, тяжелая техника сейчас ограничена в движении, поэтому большие прорывы ВС РФ на данный момент невозможны.

С точки зрения сложившейся ситуации я бы сказал, что ВС РФ, скорее всего, готовятся к летней кампании. Активные новые действия в условиях весеннего бездорожья маловозможны. Тяжелая техника даже на гусеничном ходу сейчас либо не ходит, либо ограничена в движении. А без такой поддержки наши штурмовики и пехота не могут решиться на большой прорыв. Мы бережем наших солдат, и это не пустые слова. Я думаю, что продвижение через Славянско-Краматорскую агломерацию будет протекать большую часть лета. С учетом того, как идут бои и того, как сопротивляется враг, я думаю, что освобождение Славянска и Краматорска можно будет ждать ближе к августу, — сказал Артамонов.

Он отметил, что в Константиновке — ключу к Славянско-Краматорской агломерации — уже наступил переломный момент: российские силы держат центр города и контролируют все дороги снабжения противника. По его словам, это неизбежно приведет гарнизон ВСУ к сдаче или уничтожению.

Надо отметить, что в Константиновке бои достигли переломной фазы. Мы уже держим центр города и продвигаемся к окраинам. Несколько дней назад был достигнут полный контроль за дорогами снабжения ВСУ. Из этого можно сделать вывод, что гарнизон ВСУ будет обречен на сдачу или на уничтожение. Освобождение Константиновки — это ключ к Славянско-Краматорской агломерации. По факту — освобождению всей ДНР, — заключил Артамонов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС РФ не позволят ВСУ провести успешную контратаку в районе Константиновки, несмотря на возможные планы украинского командования. По его словам, все идет к тому, что населенный пункт будет освобожден российскими бойцами.

Европа
Россия
ДНР
СВО
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
Александр Ефимов
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.