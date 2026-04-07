Операторы FPV-дронов не оставили шансов БПЛА ВСУ под Красным Лиманом

Российские операторы FPV-дронов в составе группировки войск «Запад» уничтожили разведывательные и ударные беспилотники ВСУ на Краснолиманском направлении, заявили NEWS.ru в пресс-службе Минобороны России. Там отметили, что работа ведется как в светлое, так и в темное время суток. Такая тактика позволяет уничтожать вражеские БПЛА до того, как они смогут нанести удар по позициям российских подразделений.

Военнослужащие зенитной ракетной бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с помощью FPV-дронов круглосуточно перехватывают и уничтожают вражеские ударные и разведывательные беспилотники на Краснолиманском направлении, — отметили в ведомстве.

Обнаружив цель, оператор, как правило, заходит на вражеский беспилотник, нанося удар в крыло или двигательный отсек, то есть наиболее уязвимые места конструкции. Применение FPV-дронов в роли перехватчиков стало эффективным решением для борьбы с малоразмерными воздушными целями, резюмировали в министерстве.

Ранее сообщалось, что одразделения группировки войск «Север» провели зачистку более 300 зданий и подвальных помещений в населенном пункте Сопычь. Операторы БПЛА выявляли и уничтожали боевую технику и живую силу украинских формирований.