Появились детали освобождения Сопычи Минобороны: ВС РФ зачистили более 300 зданий и подвалов в селе Сопычь

Подразделения группировки войск «Север» провели зачистку более 300 зданий и подвальных помещений в населенном пункте Сопычь Сумской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, операторы беспилотных систем в ходе операции выявляли и уничтожали боевую технику и живую силу украинских формирований.

В ходе боевых действий было сожжено несколько боевых бронированных машин, в том числе производства США. Закрепившись в населенном пункте, военнослужащие группировки войск «Север» провели зачистку более 300 зданий, подвальных помещений, а также прилегающей территории, — говорится в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что российские войска освободили село Каленики в Донецкой Народной Республике. По информации Минобороны РФ, эту задачу успешно выполнили подразделения, входящие в состав «Южной» группировки.

До этого стало известно, что российские войска начали бои за населенный пункт Комсомольское в районе Гуляйполя в Запорожской области. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВС РФ развивают успех на северо-западе, западе и юго-западе от районного центра. Минобороны России не комментировало эту информацию.