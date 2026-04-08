В ГД призвали нарастить число дронов для обстрелов Украины со всех сторон Журавлев призвал к массированным обстрелам всех подозрительных объектов Украины

Российская армия должна активно атаковать все украинские объекты, которые вызывают подозрения в изготовлении и запуске БПЛА, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. При этом, по его словам, Россия должна увеличить производство собственных беспилотников.

Никого уже не удивляет, что Украина ведет прицельный огонь по российским мирным жителям, убивая пенсионеров и детей. Это террористическое государство, и обходиться с ним нужно соответствующим образом. Прежде всего, обрубить все возможности получения средств поражения из-за границы, и это, кстати, не так сложно сделать. Не давать поднимать головы, устраивая массированные обстрелы всех объектов, которые только можно заподозрить в изготовлении и запуске БПЛА в сторону России. Инициатива здесь должна быть на нашей стороне. Активные наступательные действия, а не ответные меры, которые принимаются сейчас. И, конечно, нужно кратно нарастить число российских дронов, — высказался Журавлев.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по месту разгрузки дронов и военной техники НАТО в порту Измаил Одесской области. По его словам, судно с партией оружия и беспилотников оказалось под обстрелом. В Минобороны России эту информацию не комментировали.