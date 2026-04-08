08 апреля 2026 в 13:39

Более 260 «птичек» ВСУ сгорели в небе за минувшие сутки

Минобороны России: за сутки сбиты 265 беспилотников и 13 авиабомб ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны за последние 24 часа уничтожили 13 управляемых авиационных бомб и 265 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что все дроны относились к самолетному типу.

С начала проведения спецоперации российскими военными уничтожены 671 самолет и 284 вертолета противника, добавили в оборонном ведомстве. Кроме того, ликвидированы 132 493 беспилотных летательных аппарата различных типов.

Также с февраля 2022 года российские военные поразили 654 зенитно-ракетных комплекса и 28 750 танков и других боевых бронированных машин, заявили в Минобороны. Уничтожены 1 696 единиц реактивных систем залпового огня, а также 34 334 орудия полевой артиллерии и минометов.

Утром 8 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО уничтожили в небе над Россией более 70 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись территории Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

