08 апреля 2026 в 15:26

Зеленский выступил с неожиданным обращением к России

Зеленский предложил России прекращение огня на фоне перемирия Ирана и США

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х обратился к России с предложением о прекращении огня на фоне перемирия между США и Ираном. По его словам, это создаст предпосылки для последующих договоренностей.

Всем очевидно, что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей, написал Зеленский.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Россия сомневается в способности США выступать нейтральным посредником в переговорах по Украине из-за их агрессивных действий против Ирана. По его словам, пауза в трехсторонних консультациях связана не только с процедурными вопросами, но и с фундаментальным недоверием к вашингтонской дипломатии.

До этого помощник лидера РФ Юрий Ушаков допустил, что вывод украинских войск из Донбасса мог бы открыть перспективы для достижения перемирия между Москвой и Киевом. По его словам, подобное решение президента Украины Владимира Зеленского позволило бы рассмотреть вопрос о прекращении боевых действий.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

