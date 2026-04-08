Зеленский выступил с неожиданным обращением к России Зеленский предложил России прекращение огня на фоне перемирия Ирана и США

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х обратился к России с предложением о прекращении огня на фоне перемирия между США и Ираном. По его словам, это создаст предпосылки для последующих договоренностей.

Всем очевидно, что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей,— написал Зеленский.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Россия сомневается в способности США выступать нейтральным посредником в переговорах по Украине из-за их агрессивных действий против Ирана. По его словам, пауза в трехсторонних консультациях связана не только с процедурными вопросами, но и с фундаментальным недоверием к вашингтонской дипломатии.

До этого помощник лидера РФ Юрий Ушаков допустил, что вывод украинских войск из Донбасса мог бы открыть перспективы для достижения перемирия между Москвой и Киевом. По его словам, подобное решение президента Украины Владимира Зеленского позволило бы рассмотреть вопрос о прекращении боевых действий.