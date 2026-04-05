7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

В первую декаду апреля православный мир отмечает один из самых величественных двунадесятых праздников. Это Благовещение Пресвятой Богородицы. 7 апреля — дата, когда верующим надлежит с особым усердием посвятить себя духовным делам. Объясняем, какие традиции рекомендует соблюдать Церковь в этот день и какие ограничения либо послабления с ним сопряжены. В завершение затронем и народные поверья.

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы: история праздника

Благовещение относится к числу непереходящих церковных торжеств. Каждый год православные верующие встречают его 7 апреля (у католиков — 25 марта). Истоки праздника восходят к III–IV векам. Именно тогда в христианской среде начали складываться обычаи празднования Возвещения, именовавшегося также Днем приветствия. Так в старину называли Благовест.

Привычное нам наименование торжества 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы — получило широкое распространение примерно в VII столетии. В греческом языке оно звучит как «евангелисмос», что переводится как «радостное известие, благая весть». Эта дата знаменует событие явления архангела Гавриила Деве Марии. Именно небесный посланник возвестил Приснодеве о том, что ей предстоит стать Матерью Спасителя.

Традиции праздника Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы — это не только светлое торжество, но и время для внутреннего труда. Смысл Благовеста не сводится к одному лишь прославлению Пресвятой Девы. Это также напоминание о том, что человеческий разум ограничен и не способен до конца постичь Божественный замысел. Следовательно, верующим остается усердствовать в духовных подвигах.

7 апреля 2026 года — Благовещение

Церковь советует прихожанам сосредоточиться на своем внутреннем состоянии. Рекомендуется посетить праздничное богослужение. Если же присутствие в храме по каким-либо обстоятельствам невозможно, молитву можно совершать и в домашних условиях.

Среди благовещенских обычаев выделяется «обряд с голубями». По окончании службы священнослужители вместе с прихожанами выпускают в небо белых голубей. Эти птицы олицетворяют Святого Духа, сошедшего на Приснодеву.

Что можно есть на Благовещение, 7 апреля

В 2026 году 7 апреля выпадает на последнюю, самую строгую седмицу Великого поста. Действует запрет на мясо, яйца и молочные продукты. В основе рациона остаются блюда, приготовленные на растительном масле. Однако в честь праздника допускается и рыба. В этот день можно приготовить:

рыбный пирог без добавления яиц;

бутерброды с тунцом, лососем или сельдью;

рыбные котлеты;

пельмени с рыбной начинкой;

монастырские щи со скумбрией;

запеченную рыбу;

уху и другие кушанья.

В нынешнем году Благовещение выпадает на вторник. Поэтому при желании на стол можно поставить и вино (кагор). Однако его разрешено употреблять лишь в умеренном количестве — не более 200 мл.

Что можно и нельзя делать в Благовещение, 7 апреля

Вопреки расхожему убеждению, Благовещение не обременяет верующих строгими запретами и жесткими правилами. Единственное церковное установление на этот день — молитва и участие в богослужении. Праздник предназначен для того, чтобы уделить время собственной душе, поддержать ближних, творить милостыню — иными словами, следовать евангельским заповедям.

Благовещение 7 апреля 2026 года. История, традиции и запреты праздника

В народе бытует поверье, будто на Благовещение нельзя трудиться и заниматься домашними хлопотами. Оно не имеет под собой убедительных оснований. Священнослужители, напротив, напоминают: после литургии верующий волен заниматься любыми делами. Вопрос лишь в том, стоит ли погружаться в суету мирского? В этот день на первом месте все же должна быть вера. Так что если и отказываться от бытовых забот, то не ради праздности, а ради духовной работы.

Как и в любой другой церковный праздник, в Благовещение не рекомендуется:

ссориться и вступать в конфликты;

сквернословить;

отказывать нуждающимся в помощи;

венчаться и заключать брак;

совершать заупокойные богослужения;

устраивать шумные застолья;

пренебрегать постом.

Приметы на Благовещение, 7 апреля

В заключение обратимся к приметам на Благовещение. 7 апреля стоит понаблюдать за природными явлениями — они подскажут, какой будет весна и лето:

дождь предвещает обильный урожай ржи и богатый сбор грибов;

мороз — к хорошему урожаю овса;

ясная погода — к теплому лету;

какая погода стоит на Благовещение, такой она будет и на Пасху;

туман предвещает разлив рек;

если благовещенская ночь выдалась теплой, то и весна порадует теплом;

мало звезд на небе ночью — куры будут плохо нестись.

Бытуют и другие благовещенские поверья. Например, в народе советуют не отправляться в дальнюю дорогу и не надевать новую одежду. Считается, что это может обернуться неудачей. Но важно помнить: подобные суеверия не имеют отношения к церковной традиции. Поэтому единственное, что требуется от верующего, — это молитва и достойная христианская жизнь.

